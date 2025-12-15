Desert Vipers vs Dubai Capitals International League T20: 6 मैच, 6 जीत, 0 हार के साथ 12 अंक के साथ प्लेऑफ में?, डेजर्ट वाइपर्स ने किया कमाल

Highlights Desert Vipers vs Dubai Capitals International League T20: सैम कुरेन के शानदार ऑलराउंड प्रदर्शन ने 2 गेंद पहले बाजी मार ली। Desert Vipers vs Dubai Capitals International League T20: सैम कुरेन को प्लेयर ऑफ द मैच दिया गया। Desert Vipers vs Dubai Capitals International League T20: सैम कुरेन ने 2 चौके और 3 छक्के उड़ाए।

दुबईः आईएलटी20 2025-26 के लीग चरण के आधे मैच खत्म हो गए। डेजर्ट वाइपर्स ने रविवार को दुबई कैपिटल्स को हराया। टीम 6 मैच खेलकर 6 जीत के साथ 12 अंक लेकर नंबर-1 पर है और क्वालीफाई कर लिया है। लगातार छह मैच जीतकर प्लेऑफ में जगह पक्की करने वाली पहली टीम बन गई। दुबई कैपिटल्स ने पहले खेलते हुए 20 ओवर में 4 विकेट 166 रन बनाए। जवाब में डेजर्ट वाइपर्स ने 19.4 ओवर में 5 विकेट पर 171 रन बनाकर जीत हासिल की और कमाल का प्रदर्शन करते हुए प्लेऑफ में एंट्री की। सैम कुरेन के शानदार ऑलराउंड प्रदर्शन ने 2 गेंद पहले बाजी मार ली।

Desert Vipers vs Dubai Capitals International League T20: संक्षिप्त स्कोर-

दुबई कैपिटल्स 166/4 (20 ओवर में)

(ल्यूस डु प्लोय 54, जॉर्डन कॉक्स 49*; सैम कुरेन 2-17)

डेजर्ट वाइपर्स 171/5 (19.4 ओवर में)

(सैम कुरेन 52*, मैक्स होल्डन 34; दासुन शनाका 2-19)

डेजर्ट वाइपर्स की 5 विकेट से जीत।

पहले बल्लेबाजी करते हुए कैपिटल्स ने तीसरे ओवर में शयान जहांगीर को नसीम शाह के हाथों खो दिया और पावरप्ले में वाइपर्स के तेज गेंदबाजों ने उन्हें दबाव में रखा, जिससे कैपिटल्स 35/1 पर ही सिमट पाई। इसके बाद गुलबदीन नायब और ल्यूस डु प्लोय ने लगभग एक रन प्रति गेंद की गति से 39 रन जोड़े, जिसके बाद नूर अहमद ने अपने अफगानिस्तान के साथी खिलाड़ी को आउट कर दिया।

आधे मैच तक कैपिटल्स का स्कोर 68/2 था और उन्हें पारी के दूसरे भाग में गति की जरूरत थी। डु प्लोय ने लॉकी फर्ग्यूसन के एक ओवर में दो चौके लगाकर और फिर नसीम शाह की गेंद पर छक्का लगाकर 38 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा किया और पारी में तेजी लाई। लेकिन कुरेन ने एक ओवर में दो विकेट लेकर पारी का रुख फिर से बदल दिया।

लगातार गेंदों पर डु प्लोय और रोवमैन पॉवेल को आउट किया। हालांकि, जॉर्डन कॉक्स और दासुन शनाका ने शानदार अंत सुनिश्चित किया, 40 गेंदों में अटूट 72 रन की साझेदारी में छह चौके और तीन छक्के लगाए। मैक्स होल्डन ने लक्ष्य का पीछा करते हुए शानदार शुरुआत की, पावरप्ले में वाइपर्स द्वारा लगाए गए सात चौकों में से छह चौके उन्होंने ही लगाए।

फखर जमान पांचवें ओवर में मुस्तफिजुर रहमान के हाथों आउट हो गए, लेकिन वाइपर्स ने फिर भी छह ओवरों में 50 रन बना लिए। होल्डन 34 रन बनाकर हैदर अली की गेंद पर स्लॉग स्वीप शॉट खेलने की कोशिश में आउट हो गए। हसन नवाज ने तीन छक्के लगाए, लेकिन वकार सलामखेल के हाथों आउट हो गए, जिससे 10 ओवरों के बाद वाइपर्स का स्कोर 88/3 हो गया।

डैन लॉरेंस और कुरेन ने 32 रन की साझेदारी करके लक्ष्य का पीछा करते हुए टीम को संभाला, लेकिन 14वें ओवर में शनाका ने लॉरेंस को 20 रन पर आउट कर दिया। उसी ओवर में शिमरोन हेटमायर ने एक चौका और एक छक्का लगाया, लेकिन बाद में शनाका ने उन्हें जीवनदान दिया। इसके बाद कुछ ओवर काफी कसी हुई गेंदबाजी रही, लेकिन वाइपर्स ने अपनी पकड़ बनाए रखी।

आखिरी चार ओवरों में 31 रनों की जरूरत थी। कुरेन ने डेविड विली की गेंद पर दो चौके और मोहम्मद जवादुल्लाह की गेंद पर एक छक्का लगाकर टीम को लक्ष्य के करीब पहुंचाया। अंतिम ओवर में तीन रन चाहिए थे, तभी हेटमायर शनाका के हाथों आउट हो गए। लेकिन कुरेन ने चौथी गेंद पर छक्का लगाकर लक्ष्य का पीछा पूरा किया और 33 गेंदों में अर्धशतक बनाकर शानदार ऑलराउंड प्रदर्शन किया।