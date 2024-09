Delhi Premier League 2024: ईस्ट दिल्ली राइडर्स चैंपियन, साउथ दिल्ली सुपरस्टार को 3 रन से हराया, नॉर्थ दिल्ली स्ट्राइकर्स ने भी मारी बाजी

Highlights Delhi Premier League 2024 champions winner dpl: साउथ दिल्ली की टीम नौ विकेट पर 180 रन ही बना पाई। Delhi Premier League 2024 champions winner dpl: मयंक रावत ने पारी में 7 चौके और 6 छक्के लगाए। Delhi Premier League 2024 champions winner dpl: पांच विकेट पर 183 रन का चुनौती पूर्ण स्कोर बनाया।

Delhi Premier League 2024 champions winner dpl: ईस्ट दिल्ली राइडर्स ने रविवार को यहां खेले गए फाइनल में साउथ दिल्ली सुपरस्टार पर तीन रन की रोमांचक जीत से दिल्ली प्रीमियर लीग (डीपीएल) टी20 क्रिकेट टूर्नामेंट का खिताब जीता। ईस्ट दिल्ली ने पहले बल्लेबाजी करते हुए मयंक रावत की 39 गेंद पर नाबाद 78 रन की पारी की मदद से पांच विकेट पर 183 रन का चुनौती पूर्ण स्कोर बनाया। साउथ दिल्ली की टीम उसके जवाब में नौ विकेट पर 180 रन ही बना पाई। मयंक रावत ने अपनी पारी में सात चौके और छह छक्के लगाए।

उनके अलावा हिम्मत सिंह ने 20 और हार्दिक शर्मा ने 21 रन का योगदान दिया। साउथ दिल्ली की तरफ से राघव सिंह और कुलदीप यादव ने दो-दो विकेट लिए। मुश्किल लक्ष्य का पीछा करने के लिए उतरे साउथ दिल्ली की तरफ से तेजस्वी दहिया ने सर्वाधिक 68 रन बनाए।

उनके अलावा विजन पांचाल ने 25 रन की पारी खेली। ईस्ट दिल्ली की तरफ से रौनक बाघेला और सिमरजीत सिंह ने तीन-तीन विकेट लिए। मयंक रावत ने गेंदबाजी में भी अच्छा प्रदर्शन किया तथा 15 रन देकर एक विकेट लिया।

उपासना यादव की शतकीय पारी से नॉर्थ दिल्ली स्ट्राइकर्स ने रविवार को यहां महिला दिल्ली प्रीमियर लीग (डीपीएल) के फाइनल में साउथ दिल्ली सुपरस्टारज को 10 रन से शिकस्त देकर इस लीग का पहला खिताब अपने नाम किया। उपासना टूर्नामेंट के इतिहास में शतक लगाने वाली पहली महिला खिलाड़ी बन गयी।

North Delhi Strikers are the champions of the women's DPL 2024 🏆#women#cricket#dpl2024#northdelhi#AdaniDPL#CricketTwitter#WomenCricketpic.twitter.com/M6B9w5NpsN