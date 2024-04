DC vs KKR Highlights: 106 रन से हराने के साथ जीत की हैट्रिक, अय्यर ने कहा- हम 210-220 तक पहुंच जाएंगे लेकिन 270 तो सोने पर सुहागा था

Highlights पहली बार केकेआर ने आईपीएल सीज़न में अपने पहले तीन मैच जीते हैं। 2022 के बाद से चार मैचों में डीसी के खिलाफ केकेआर की यह पहली जीत है। डीसी को विजाग में खेले गए सात आईपीएल मैचों में से चार में हार का सामना किया।

Delhi Capitals vs Kolkata Knight Riders Highlights: कोलकाता नाइट राइडर्स के कप्तान श्रेयस अय्यर ने कहा मुझे उम्मीद नहीं थी। टीम 270 रन को पार कर जाएगी। केकेआर कप्तान ने कहा कि नहीं, ईमानदारी से कहूं तो ऐसा नहीं हुआ, हमने सोचा था कि हम 210-220 तक पहुंच जाएंगे लेकिन 270 तो सोने पर सुहागा था। (रघुवंशी पर) वह पहली ही गेंद से निडर था। यह देखकर बहुत अच्छा लगा कि सभी गेंदबाज़ सही समय पर आगे बढ़ रहे हैं और मौकों का फायदा उठा रहे हैं। वैभव अरोड़ा ने हमारे लिए महत्वपूर्ण विकेट लिए। पहली बार केकेआर ने आईपीएल सीज़न में अपने पहले तीन मैच जीते हैं। डीसी को विजाग में खेले गए सात आईपीएल मैचों में से चार में हार का सामना किया। 2022 के बाद से चार मैचों में डीसी के खिलाफ केकेआर की यह पहली जीत है।

आईपीएल में केकेआर के लिए सर्वाधिक PoTM पुरस्कारः

14 - आंद्रे रसेल

14 - सुनील नरेन*

10- गौतम गंभीर

7- यूसुफ़ पठान।

आईपीएल में केकेआर की सबसे बड़ी जीत का अंतर (रनों में)-

140 बनाम आरसीबी, बेंगलुरु, 2008

106 बनाम डीसी, विजाग, 2024*

86 बनाम आरआर, शारजाह, 2021

82 बनाम आरसीबी, ईडन गार्डन, 2017।

आईपीएल में डीसी के लिए सबसे बड़ी हार का अंतर (रनों में)-

146 बनाम एमआई, दिल्ली, 2017

106 बनाम केकेआर, विजाग, 2024*

105 बनाम आरआर, वानखेड़े, 2008

98 बनाम एमआई, दिल्ली, 2010

आईपीएल में 100+ रन के अंतर से सर्वाधिक जीतः

4- आरसीबी

2 - केकेआर*

2 - एमआई।

केकेआर ने पहले बल्लेबाजी करते हुए सात विकेट पर 272 रन बनाये और टूर्नामेंट के इतिहास के सर्वोच्च स्कोर की बराबरी से पांच रन से चूक गई । अय्यर ने मैच के बाद कहा ,‘‘ हमें लगा था कि 210 . 220 रन बनेंगे लेकिन 270 तो सोने पे सुहागा था। रघुवंशी ने पहली ही गेंद से बेखौफ बल्लेबाजी की। गेंदबाजों का भी प्रदर्शन शानदार रहा।

वहीं दिल्ली के कप्तान ऋषभ पंत ने कहा ,‘हमारे गेंदबाजों का दिन नहीं था। बल्लेबाजों ने प्रयास किया और प्रयास करते हुए आल आउट होना प्रयास नहीं करने से बेहतर था।’ कुछ रिव्यू चूकने के बारे में पूछने पर उन्होंने कहा ,‘मुझे स्क्रीन पर टाइमर नहीं दिख रहा था। शायद स्क्रीन में कोई दिक्कत थी लेकिन कुछ चीजों पर आपका नियंत्रण नहीं होता।’