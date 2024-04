DC vs KKR IPL 2024: दिल्ली कैपिटल्स बनाम कोलकाता नाइट राइडर्स मैच आज, जानिए सभी रिकॉर्ड, सबसे ज्यादा रन और विकेट लेने वाले खिलाड़ी, कौन किस पर भारी

Highlights रोमांचक मुकाबला होने की उम्मीद है। पंत धीरे-धीरे फॉर्म हासिल कर रहे हैं। अय्यर के पास भी हाथ खोलने का मौका रहेगा।

DC vs KKR IPL 2024 live: आईपीएल 2024 के 16वें मैच में दिल्ली कैपिटल्स (डीसी) डॉ. वाईएस स्टेडियम में कोलकाता नाइट राइडर्स (केकेआर) से भिड़ेगी। अंक तालिका में केकेआर 4 अंक के साथ दूसरे स्थान पर है और डीसी की टीम 2 अंक के साथ 7वें स्थान पर है। विशाखापत्तनम के राजशेखर रेड्डी एसीए-वीडीसीए क्रिकेट स्टेडियम दोनों टीम एक-दूसरे को टक्कर देगी। दोनों टीमें अपनी प्रतिस्पर्धी भावना और जबरदस्त गेमप्ले के लिए जानी जाती हैं। रोमांचक मुकाबला होने की उम्मीद है। पंत धीरे-धीरे फॉर्म हासिल कर रहे हैं। अय्यर के पास भी हाथ खोलने का मौका रहेगा।

Mission 𝕎 𝕎 in Vizag 😍 Read our #DCvKKR match preview for the insights 👉 https://t.co/ZdmK99UkX0 #YehHaiNayiDilli #IPL2024 pic.twitter.com/tvgVYxSuZ3

कब: 3 अप्रैल (बुधवार)

कहां देखें: जियो सिनेमा और स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क पर लाइव स्ट्रीम/टेलीकास्ट।

Fifty after 465 days and it had to be in the City of Destiny 🥺#YehHaiNayiDilli#IPL2024#DCvCSKpic.twitter.com/kag6cMaAta