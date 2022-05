डेनियल विटोरी संग आंद्रे बोरोवेक को मिली नई जिम्मेदारी, ऑस्ट्रेलियाई टीम के असिस्टेंट कोच के रूप में हुई नियुक्ति

डेनियल विटोरी और आंद्रे बोरोवेक को नई जिम्मेदारी मिली है। दरअसल, इन दोनों को ऑस्ट्रेलिया की पुरुष क्रिकेट टीम का सहायक कोच नियुक्त किया गया है।

By मनाली रस्तोगी | Published: May 24, 2022 10:02 AM