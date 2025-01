VIDEO: बीबीएल मैच के दौरान कैच लेने के चक्कर में डेनियल सैम्स और कैमरून बैनक्रॉफ्ट के बीच भयानक टक्कर, दोनों गंभीर रूप से चोटिल

Highlights सैम्स को चोट के कारण मैच से बाहर कर दिया गया उनकी जगह लियाम हैचर को शामिल किया गया लेकिन बैनक्रॉफ्ट की हालत अनिश्चित बनी रही

BBL MATCH: बिग बैश लीग (बीबीएल) में सिडनी थंडर और पर्थ स्कॉर्चर्स के बीच हुए मैच के दौरान थंडर के कैमरून बैनक्रॉफ्ट और डेनियल सैम्स को मैदान पर हुई एक भयावह टक्कर के बाद गंभीर चोटें आईं। यह घटना 16वें ओवर में हुई जब दोनों खिलाड़ी गेंद पर ध्यान केंद्रित कर रहे थे और कैच लेने के प्रयास में टकरा गए।

इस झड़प में दोनों खिलाड़ी ज़मीन पर गिर गए, बैनक्रॉफ्ट की नाक से खून बह रहा था। जब वह स्वतंत्र रूप से मैदान से बाहर जाने में कामयाब रहे, तो सैम्स को स्ट्रेचर पर ले जाना पड़ा, जिससे बाउंड्री पर जमा हुए साथियों में तुरंत चिंता पैदा हो गई।

सैम्स को चोट के कारण मैच से बाहर कर दिया गया और उनकी जगह लियाम हैचर को शामिल किया गया, लेकिन बैनक्रॉफ्ट की हालत अनिश्चित बनी रही, उनके आगे खेलने के बारे में तत्काल कोई अपडेट नहीं दिया गया।

Horrific collision between daniel sams and Chris green during bbl . Hope it's not serious #AUSvIND#BBL#DanielSams#cameronbancroftpic.twitter.com/O0vrIFYmim