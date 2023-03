Cricket umpire Aleem Dar: रिकॉर्ड 435 अंतरराष्ट्रीय मैच में अंपायरिंग, 21 साल मैदान पर डटे, जानें इनके बारे में

Highlights 435 पुरुषों के अंतरराष्ट्रीय मैचों में अंपायरिंग करने के बाद संन्यास ले लिया है। 54 वर्षीय डार 2002 में एलीट पैनल में शामिल हुए थे। 2010 और 2012 में टी20 विश्व कप के फाइनल में अंपायरिंग की।

Cricket umpire Aleem Dar: पाकिस्तान के क्रिकेट अंपायर अलीम डार ने रिकॉर्ड 435 पुरुषों के अंतरराष्ट्रीय मैचों में अंपायरिंग करने के बाद संन्यास ले लिया है। 54 वर्षीय डार 2002 में एलीट पैनल में शामिल हुए थे। रिकॉर्ड 144 टेस्ट मैच, 222 एक दिवसीय अंतरराष्ट्रीय और 69 ट्वेंटी-20 मैचों में अंपायरिंग की।

The number of umpires in the panel has risen up to 12 from 11 👀



Details 👇https://t.co/rl1gaGHbQ4