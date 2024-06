Babar Azam On Azam Khan: सोशल मीडिया पर इन दिनों अपने वजन को लेकर पाकिस्तानी क्रिकेटर आजम खान ट्रोल हो रहे हैं। टी-20 विश्व कप में बतौर विकेटकीपर बल्लेबाज जुड़े आजम खान को लेकर पाकिस्तानी पूर्व खिलाड़ी भी सवाल खड़े करते रहे हैं। अब नया विवाद पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कप्तान बाबर आजम ने खड़ा कर दिया है। उन्होंने आजम खान को मैदान में बाकी अन्य खिलाड़ियों के सामने गैंडा बताया है। बाबर का यह वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। पहले आप यह वीडियो देखिए।

After Chacha and chota Don, this time it’s Azam khan who got a nick name by Babar Azam 😂 #BabarAzam#AzamKhanpic.twitter.com/4SVvTPkcxQ