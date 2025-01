Champions Trophy 2025: पाकिस्तान ने मेगा इवेंट के लिए तेज गेंदबाजों वाली टीम का ऐलान किया

ICC Champions Trophy 2025: पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (पीसीबी) ने थोड़ा रचनात्मक रुख अपनाया है, क्योंकि गत चैंपियन ने अगले महीने घरेलू और दुबई में शुरू होने वाली आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के लिए अपनी 15 सदस्यीय टीम की घोषणा की है। पाकिस्तान 30 साल बाद पहली बार आईसीसी टूर्नामेंट की मेजबानी कर रहा है। हालांकि, बीसीसीआई द्वारा सुरक्षा कारणों से भारतीय खिलाड़ियों को पाकिस्तान भेजने से इनकार करने के बाद भारत अपने सभी मैच दुबई में खेलेगा।

पीसीबी द्वारा जारी एक वीडियो में, 2017 का खिताब जीतने वाली टीम के खिलाड़ियों ने टीम की घोषणा करने के लिए एक-एक खिलाड़ी के नाम पढ़े। आश्चर्यजनक रूप से, पाकिस्तान ने 19 फरवरी से शुरू होने वाली चैंपियंस ट्रॉफी के लिए सिर्फ एक विशेषज्ञ स्पिनर और नौ बल्लेबाजों को चुना।

टीम में चार तेज गेंदबाज हैं - हारिस रऊफ, मोहम्मद हसनैन, नसीम शाह और शाहीन शाह अफरीदी, जबकि 26 वर्षीय अबरार अहमद मोहम्मद रिजवान की अगुवाई वाली टीम में एकमात्र स्पिनर हैं।

उल्लेखनीय है कि अबरार अहमद ने चार वनडे मैच खेले हैं, जिसमें उन्होंने 4/33 के सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के साथ 10 विकेट लिए हैं। पीसीबी ने कहा कि वह अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (आईसीसी) के नियमों के अनुसार 11 फरवरी तक टीम में बदलाव कर सकता है।

