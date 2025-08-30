Central Zone vs North East Zone, 2nd Quarter-Final: 678 रन की बढ़त, सेमीफाइनल में मध्य क्षेत्र, पूर्वोत्तर का सपना टूटा, कुलदीप यादव को विकेट नहीं

Central Zone vs North East Zone, 2nd Quarter-Final Duleep Trophy 2025: पूर्वोत्तर क्षेत्र की पहली पारी को 185 रन पर समेटने के बाद मध्य क्षेत्र ने अपनी दूसरी पारी में स्टंप्स तक सात विकेट पर 331 रन पर घोषित कर दी।

Central Zone vs North East Zone, 2nd Quarter-Final Duleep Trophy 2025: मध्य क्षेत्र ने पहली पारी में 347 रन की बड़ी बढ़त के साथ दलीप ट्रॉफी के सेमीफाइनल में अपनी जगह लगभग पक्की कर ली थी लेकिन शनिवार को तीसरे दिन का खेल खत्म होने के बाद पूर्वोत्तर क्षेत्र के खिलाफ उसकी बढ़त 678 रन तक पहुंच गई जिससे मैच में महज औपचारिकता रह गयी है। पूर्वोत्तर क्षेत्र की पहली पारी को 185 रन पर समेटने के बाद मध्य क्षेत्र ने अपनी दूसरी पारी में स्टंप्स तक सात विकेट पर 331 रन पर घोषित कर दी।

शुभम शर्मा (122 रन) की धैर्यपूर्ण बल्लेबाजी और कप्तान रजत पाटीदार (66 रन) तथा यश राठौड़ (78 रन) के तेज अर्धशतकों ने मुकाबले को महज औपचारिकता बना दिया है। दिन के शुरुआती सत्र में पूर्वोत्तर क्षेत्र ने अपनी पहली पारी में सात विकेट पर 168 रन से आगे खेलना शुरू किया।

दीपक चाहर और खलील अहमद ने समय गंवाये बिना टीम के पुछल्ले बल्लेबाजों को चलता कर पारी को 185 रन पर समेट दिया। मध्य क्षेत्र ने पहली पारी चार विकेट पर 532 रन पर घोषित की थी। मध्य क्षेत्र ने दूसरी पारी में 28 रन तक दोनों सलामी बल्लेबाजों और 50 रन से पहले तीन विकेट गंवा दिये थे।

लेकिन घरेलू क्रिकेट के दिग्गज और मध्य प्रदेश के कप्तान शुभम ने धैर्य और एकाग्रता से बल्लेबाजी करते हुए एक छोर संभाले रखा। उन्होंने चौथे विकेट के लिए पाटीदार के साथ 122 और यश राठौड़ के साथ पांचवें विकेट के लिए 131 रन की साझेदारी कर टीम की बढ़त को 650 रन के करीब पहुंचा दिया।

मैच के आखिरी दिन मध्य क्षेत्र बड़ी जीत दर्ज करने की कोशिश करेगा जबकि सभी की नजरें वामहस्त स्पिनर कुलदीप यादव पर होगी। कुलदीप ने पहली पारी में 20 ओवर गेंदबाजी की थी लेकिन उन्हें कोई सफलता नहीं मिली थी। इंग्लैंड दौरे पर अंतिम एकादश में जगह बनाने में नाकाम रहे कुलदीप एशिया कप से पहले लय हासिल करने की कोशिश करेंगे।

