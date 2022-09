Highlights सनराइजर्स हैदराबाद ने आईपीएल के आगामी सत्र के लिए ब्रायन लारा को अपना नया मुख्य कोच नियुक्त किया ब्रायन लारा ने टॉम मूडी की जगह ली आईपीएल के हालिया सीजन में सनराइजर्स हैदराबाद की टीम पॉइंट टेबल पर 8वें पायदान पर रही

नई दिल्ली:सनराइजर्स हैदराबाद ने शनिवार को इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) के आगामी सत्र के लिए ब्रायन लारा को अपना नया मुख्य कोच नियुक्त करने की पुष्टि की। फ्रैंचाइजी ने टॉम मूडी के साथ अपने रास्ते अलग कर लिए हैं, जो टूर्नामेंट के पिछले सीजन में टीम के मुख्य कोच थे। बता दें कि आईपीएल के हालिया सीजन में सनराइजर्स हैदराबाद की टीम पॉइंट टेबल पर 8वें पायदान पर रही।

महान क्रिकेटर ब्रायन लारा पिछले सीजन में सनराइजर्स हैदराबाद के साथ रणनीतिक सलाहकार और बल्लेबाजी कोच के रूप में जुड़े हुए थे। सनराइजर्स हैदराबाद के आधिकारिक हैंडल ने शनिवार को ट्वीट करते हुए लिखा, "क्रिकेट के दिग्गज ब्रायन लारा आगामी आईपीएल सीजन के लिए हमारे मुख्य कोच होंगे।" मूडी का 2013 और 2019 के बीच सनराइजर्स के साथ एक सफल कार्यकाल था।

As his term with us draws to an end, we would like thank Tom for his contributions to SRH. It has been a much cherished journey over the years, and we wish him the very best for future endeavours. pic.twitter.com/aGKmNuZmq8