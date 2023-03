Bismah Maroof Pakistan women's cricket team: 34 वनडे और 62 टी20 अंतरराष्ट्रीय में कप्तानी, 16 और 27 में जीत, छह साल बाद कप्तानी छोड़ी

Highlights टीम को रोमाचंक ग्रुप मैच में चिर प्रतिद्वंद्वी भारत से भी हार मिली थी। महिला टीम के साथ 124 वनडे और 132 टी20 अंतरराष्ट्रीय मैच खेल चुकी हैं। 34 वनडे (16 जीत) और 62 टी20 अंतरराष्ट्रीय (27 जीत) में टीम की अगुआई की।

Bismah Maroof Pakistan women's cricket team: बिस्माह मरूफ ने छह साल तक पाकिस्तान की महिला क्रिकेट टीम की कप्तानी की जिम्मेदारी संभालने के बाद इस पद से हटने का फैसला किया है।

बतौर कप्तान बिस्माह का अंतिम टूर्नामेंट दक्षिण अफ्रीका में हुआ आईसीसी महिला टी20 विश्व कप था जिसमें टीम चार ग्रुप मैचों में से तीन गंवाकर सेमीफाइनल तक पहुंचने में असफल रही थी। टीम को रोमाचंक ग्रुप मैच में चिर प्रतिद्वंद्वी भारत से भी हार मिली थी।

बिस्माह अभी तक महिला टीम के साथ 124 वनडे और 132 टी20 अंतरराष्ट्रीय मैच खेल चुकी हैं जिसमें से उन्होंने 34 वनडे (16 जीत) और 62 टी20 अंतरराष्ट्रीय (27 जीत) में टीम की अगुआई की। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (पीसीबी) ने बुधवार को जारी बयान में कहा कि हालांकि बतौर खिलाड़ी वह चयन के लिये उपलब्ध रहेंगी।

