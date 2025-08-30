Bengaluru Stampede: बेंगलुरु भगदड़ पीड़ितों के परिवारों के RCB ने बढ़ाए मदद के हाथ, 25 लाख रुपये देने का किया ऐलान

Bengaluru Stampede: रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की टीम ने, जिसने आईपीएल 2025 का खिताब जीता था, बेंगलुरु में एक दुखद भगदड़ में जान गंवाने वाले लोगों के परिवारों के लिए मुआवजे की घोषणा की है। शुरुआत में, RCB ने प्रत्येक मृतक के परिवार को ₹10 लाख की वित्तीय सहायता देने का वादा किया था। हालांकि, बाद में टीम ने अपनी सहायता राशि बढ़ाकर ₹25 लाख प्रति परिवार कर दी।

शनिवार सुबह जारी एक नए बयान में टीम ने लिखा, "4 जून, 2025 को हमारा दिल टूट गया।" बयान में आगे लिखा है, "हमने RCB परिवार के ग्यारह सदस्यों को खो दिया। वे हमारा हिस्सा थे। हमारे शहर, हमारे समुदाय और हमारी टीम को विशिष्ट बनाने वाली चीज़ों का हिस्सा। उनकी अनुपस्थिति हम सभी की यादों में हमेशा रहेगी।"

टीम ने बयान में कहा, "उनके द्वारा छोड़ी गई जगह को कोई भी सहयोग कभी नहीं भर सकता। लेकिन पहले कदम के तौर पर, और गहरे सम्मान के साथ, आरसीबी ने उनके परिवारों को ₹25-₹25 लाख दिए हैं।"

टीम ने 'आरसीबी केयर्स' की शुरुआत की भी घोषणा की, जिसे टीम ने "उनकी स्मृति का सम्मान करते हुए सार्थक कार्रवाई के लिए एक दीर्घकालिक प्रतिबद्धता" बताया। आगे का हर कदम प्रशंसकों की भावनाओं, अपेक्षाओं और उनके हक़ को दर्शाएगा।"

यह दुखद घटना आरसीबी की पहली आईपीएल जीत का जश्न मनाने के लिए बेंगलुरु में एक विजय परेड के दौरान हुई थी। इस भगदड़ में 11 लोगों की मौत हो गई थी। इस घटना के बाद, आरसीबी ने 'RCB Cares' नामक एक फंड भी शुरू किया है, जिसका उद्देश्य इस त्रासदी में घायल हुए प्रशंसकों की मदद करना है।

यह ताज़ा सहायता दुखद घटना के लगभग तीन महीने बाद आई है और टीम ने भगदड़ के एक दिन बाद, 5 जून को, ग्यारह परिवारों में से प्रत्येक के परिवारों को ₹10 लाख की वित्तीय सहायता देने की घोषणा की थी। टीम ने 5 जून को 'आरसीबी केयर्स' के निर्माण की भी घोषणा की थी, जिसके बारे में उसने कहा था कि यह "इस दुखद घटना में घायल हुए प्रशंसकों की सहायता" के लिए एक कोष होगा।

दो दिन पहले, 28 अगस्त को, टीम ने लगभग तीन महीनों में पहली बार पोस्ट किया और कहा, "यह खामोशी अनुपस्थिति नहीं थी। यह शोक था।" बयान में कहा गया है, "यह जगह कभी ऊर्जा, यादों और उन पलों से भरी थी जिनका आप सबसे ज़्यादा आनंद लेते थे... लेकिन 4 जून ने सब कुछ बदल दिया। उस दिन ने हमारा दिल तोड़ दिया, और तब से यह खामोशी हमारे लिए एक जगह बनाए रखने का तरीका बन गई है।"

"उस खामोशी में, हम शोक मना रहे हैं। सुन रहे हैं। सीख रहे हैं। और धीरे-धीरे, हमने सिर्फ़ एक प्रतिक्रिया से बढ़कर कुछ बनाना शुरू कर दिया है। कुछ ऐसा जिस पर हम सचमुच विश्वास करते हैं।"

टीम ने आगे कहा कि 'आरसीबी केयर्स' "अपने प्रशंसकों का सम्मान करने, उन्हें जख्म देने और उनके साथ खड़े होने की ज़रूरत से पैदा हुआ है।"