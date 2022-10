एशिया कप 2023 के लिए टीम इंडिया को पाकिस्तान भेजने को तैयार BCCI, लेकिन...

Highlights पाकिस्तान को 2023 में 50 ओवर के एशिया कप की मेजबानी करनी है बोर्ड महाद्वीपीय टूर्नामेंट के लिए एक टीम पाकिस्तान भेजने के लिए तैयार है लेकिन भारत सरकार की मंजूरी के बाद अंतिम निर्णय लिया जाएगा

Asia Cup 2023: एशिया कप 2023 की मेजबानी पाकिस्तान करेगा। ऐसे में सभी के मन में एक सवाल यह है कि क्या भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) टूर्नामेंट में भाग लेने के लिए टीम इंडिया को भेजेगा? अब, यह पुष्टि हो गई है कि बोर्ड महाद्वीपीय टूर्नामेंट के लिए एक टीम पाकिस्तान भेजने के लिए तैयार है, लेकिन सरकार की मंजूरी के बाद अंतिम निर्णय लिया जाएगा। बोर्ड ने आगामी वार्षिक आम बैठक से पहले सभी राज्य संघों को एक पत्र भेजा है।

भारत सरकार की मंजूरी मिलने तक बीसीसीआई पाकिस्तान के साथ द्विपक्षीय सीरीज पर कोई फैसला नहीं ले सकता है। पाकिस्तान को 2023 में 50 ओवर के एशिया कप की मेजबानी करनी है और उसके बाद विश्व कप भारत में होगा। बीसीसीआई की वार्षिक आम बैठक भी 18 अक्टूबर को होगी। भारत और पाकिस्तान ने 2012-13 के बाद से द्विपक्षीय क्रिकेट श्रृंखला नहीं खेली है।

Traveling to Pakistan for Asia Cup 2023 is in the plans of BCCI but it depends on the clearance from the government. (Source - Cricbuzz)