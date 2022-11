टी20 मैच में सर्वाधिक दर्शकों की उपस्थिति का गिनीज रिकॉर्ड नरेंद्र मोदी स्टेडियम के नाम

Highlights नरेंद्र मोदी स्टेडियम की ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड से अधिक है दर्शकों की क्षमता इसकी क्षमता 110,000 दर्शकों की है जो कि मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड (एमसीजी) से लगभग 10,000 अधिक है 29 मई 2022 को आईपीएल फाइनल के दौरान इस स्टेडियम में 101,566 दर्शक उपस्थित थे

नई दिल्ली: भारतीय क्रिकेट बोर्ड (बीसीसीआई) के सचिव जय शाह ने रविवार को बताया अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम का नाम आईपीएल फाइनल 2022 के दौरान सर्वाधिक दर्शकों की उपस्थिति के लिए गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल हो गया है।

इस स्टेडियम को पहले गुजरात क्रिकेट संघ (जीसीए) स्टेडियम मोटेरा के नाम से जाना जाता था। इसकी क्षमता 110,000 दर्शकों की है जो कि मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड (एमसीजी) से लगभग 10,000 अधिक है। एमसीजी की क्षमता 100,024 दर्शकों की है।

बीसीसीआई ने ट्विटर पर लिखा, हर किसी के लिए एक गर्व का क्षण है क्योंकि भारत ने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। यह हमारे सभी प्रशंसकों के लिए उनके बेजोड़ जुनून और अटूट समर्थन के लिए है। इन्हें शुभकामनाएं! गुजरात क्रिकेट मोटेरा और आईपीएल।

A proud moment for everyone as India creates the Guinness World Record. This one is for all our fans for their unmatched passion and unwavering support. Congratulations to @GCAMotera and @IPL pic.twitter.com/PPhalj4yjI

शाह ने ट्वीट किया,‘‘मुझे गर्व और खुशी है कि जीसीए मोटेरा के भव्य नरेंद्र मोदी स्टेडियम को किसी एक टी20 मैच में सर्वाधिक दर्शकों की उपस्थिति के लिए गिनीज बुक रिकॉर्ड में शामिल किया गया है। इस स्टेडियम में 29 मई 2022 को आईपीएल फाइनल के दौरान 101,566 दर्शक उपस्थित थे। इसे संभव बनाने के लिए हमारे प्रशंसकों का बहुत-बहुत आभार।’’

Extremely delighted & proud to receive the Guinness World Record for the largest attendance at a T20 match when 101,566 people witnessed the epic @IPL final at @GCAMotera's magnificent Narendra Modi Stadium on 29 May 2022. A big thanks to our fans for making this possible! @BCCIhttps://t.co/JHilbDLSB2