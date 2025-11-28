ACC Men’s U19 Asia Cup: बीसीसीआई ने दुबई में होने वाले ACC एशिया कप के लिए भारत की U19 टीम की घोषणा की, आयुष म्हात्रे करेंगे कप्तानी

मुंबई: भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) ने शुक्रवार को एशियन क्रिकेट काउंसिल (ACC) एशिया कप के लिए पुरुषों की U19 टीम की घोषणा की। टूर्नामेंट के लिए चुनी गई 15 सदस्यों वाली टीम में, आयुष म्हात्रे को आने वाले अंडर-19 एशिया कप के लिए भारत का U19 कप्तान बनाया गया है, जबकि विहान मल्होत्रा ​​उनके डिप्टी होंगे।

BCCI ने एक बयान में कहा, "जूनियर क्रिकेट कमेटी ने 12 दिसंबर से दुबई में होने वाले आने वाले ACC पुरुषों के U19 एशिया कप के लिए भारत की U19 टीम चुन ली है।" बिहार के 14 साल के क्रिकेट सेंसेशन वैभव सूर्यवंशी, जो अभी सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी (SMAT) 2025 में खेल रहे हैं, उन्हें भी टीम में शामिल किया गया है।

BCCI ने दुबई में आठ टीमों के टूर्नामेंट के लिए सपोर्ट देने के लिए चार स्टैंडबाय खिलाड़ियों - राहुल कुमार, हेमचूडेशन जे, बीके किशोर और आदित्य रावत - को भी चुना है। U19 एशिया कप 2025 में, भारत को पाकिस्तान के साथ ग्रुप A में रखा गया है, और बाकी दो टीमों का फैसला क्वालिफायर खत्म होने के बाद होगा।

ACC मेन्स U19 एशिया कप क्वालिफायर 2025 में 14 टीमें हैं, जिनमें बहरीन, हांगकांग, ईरान, जापान, कुवैत, मलेशिया, मालदीव, नेपाल, ओमान, कतर, सऊदी अरब, सिंगापुर, थाईलैंड और UAE शामिल हैं, जो मेन टूर्नामेंट में तीन जगहों के लिए मुकाबला करेंगी। टॉप दो टीमें और तीसरे स्थान पर रहने वाली टीम मेन इवेंट में अपनी जगह पक्की करेगी।

एशिया कप के लिए इंडिया U19 टीम

आयुष म्हात्रे (C), वैभव सूर्यवंशी, विहान मल्होत्रा ​​(VC), वेदांत त्रिवेदी, अभिज्ञान कुंडू (WK), हरवंश सिंह (WK), युवराज गोहिल, कनिष्क चौहान, खिलन पटेल, नमन पुष्पक, डी दीपेश, हेनिल पटेल, उद्धव मोहन, एरॉन जॉर्ज, किशन कुमार सिंह (फिटनेस क्लियरेंस पर निर्भर)।

स्टैंडबाय खिलाड़ी: राहुल कुमार, हेमचूडेशन जे, बीके किशोर, आदित्य रावत।

ग्रुप A: भारत, पाकिस्तान, क्वालिफायर 1, क्वालिफायर 3

ग्रुप B: बांग्लादेश, श्रीलंका, अफगानिस्तान, क्वालिफायर 2।