BPL मैच का बहिष्कार करने के बाद खिलाड़ियों के आगे झुका बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड, बोर्ड के डायरेक्टर एम नज़मुल इस्लाम को किया बर्खास्त

ढाका: क्रिकेटरों की मांगों के बीच, बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड (BCB) के डायरेक्टर एम नज़मुल इस्लाम को गुरुवार को बर्खास्त कर दिया गया और उन्हें बोर्ड की सभी जिम्मेदारियों से मुक्त कर दिया गया, जिसमें फाइनेंस कमेटी के प्रमुख का पद भी शामिल है। बीसीबी की एक मीडिया रिलीज़ में बताया गया, "हाल के घटनाक्रमों की समीक्षा के बाद और संगठन के सर्वोत्तम हित में, बीसीबी अध्यक्ष ने नज़मुल इस्लाम को तत्काल प्रभाव से फाइनेंस कमेटी के चेयरमैन के पद से मुक्त करने का फैसला किया है।"

बीसीबी ने बयान में आगे कहा, "बीसीबी दोहराता है कि क्रिकेटरों के हित उसकी सबसे बड़ी प्राथमिकता हैं। बोर्ड अपने अधिकार क्षेत्र में सभी खिलाड़ियों के सम्मान और गरिमा को बनाए रखने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है।" यह तब हुआ जब दिन का पहला बांग्लादेश प्रीमियर लीग (BPL) मैच, जो स्थानीय समय के अनुसार दोपहर 1:00 बजे शुरू होने वाला था, रद्द कर दिया गया क्योंकि टीमें मीरपुर के शेर-ए-बांग्ला नेशनल क्रिकेट स्टेडियम में मैच के लिए नहीं पहुंचीं।

खिलाड़ियों ने बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड (BCB) के डायरेक्टर एम नज़मुल इस्लाम से देश के क्रिकेटरों के खिलाफ सार्वजनिक रूप से की गई विवादास्पद टिप्पणियों के लिए इस्तीफे की मांग की। खिलाड़ियों ने धमकी दी कि जब तक इस्लाम इस्तीफा नहीं देते, वे सभी क्रिकेट का बहिष्कार करेंगे।

अगले महीने होने वाले T20 वर्ल्ड कप के लिए भारत जाने से बांग्लादेश के इनकार को दोहराते हुए, नजमुल ने देश के टूर्नामेंट से हटने पर खिलाड़ियों के पेमेंट से जुड़ी चिंताओं को खारिज कर दिया, जिसके बाद यह हंगामा शुरू हुआ। उन्होंने कहा कि खिलाड़ियों को कोई मुआवजा नहीं दिया जाएगा क्योंकि उन्होंने अब तक मिले सपोर्ट को सही साबित नहीं किया है।

क्रिकबज के हवाले से नजमुल ने कहा, "अगर हम वर्ल्ड कप में हिस्सा नहीं लेते हैं तो बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को कोई नुकसान नहीं होगा, क्योंकि नुकसान खिलाड़ियों का होगा।" उन्होंने कहा, "2027 तक, हमारे रेवेन्यू पर कोई असर नहीं पड़ेगा क्योंकि 2022 की आईसीसी फाइनेंशियल मीटिंग में यह पहले ही तय हो चुका था। भविष्य के वर्ल्ड कप या भविष्य के द्विपक्षीय या अंतरराष्ट्रीय इवेंट्स का असर हो सकता है, उदाहरण के लिए क्या टीमें एफटीपी के तहत हमारे पास आएंगी। ये सही सवाल हैं। लेकिन इस वर्ल्ड कप से उस पर कोई असर नहीं पड़ता है।"

अगर बांग्लादेश टूर्नामेंट से हट जाता है तो खिलाड़ियों को मुआवजा देने के विचार को भी नजमुल ने खारिज कर दिया। उन्होंने कहा, "हम मुआवजा क्यों दें? अगर वे कहीं जाते हैं और कुछ नहीं कर पाते हैं, तो हम उनके पीछे जो करोड़ों टका खर्च करते हैं, क्या हम उनसे वह पैसा वापस मांगते हैं? क्या हम मांगते हैं? मुझे जवाब दो।"

उन्होंने आगे कहा कि बोर्ड के बिना खिलाड़ियों के लिए गुजारा करना मुश्किल होगा। दोनों देशों के बीच तनावपूर्ण संबंधों के बीच बीसीसीआई द्वारा आईपीएल फ्रेंचाइजी कोलकाता नाइट राइडर्स को तेज गेंदबाज मुस्तफिजुर रहमान को 2026 की अपनी टीम से रिलीज करने का निर्देश देने के बाद बीसीबी ने "सुरक्षा चिंताओं" के कारण भारत जाने से इनकार कर दिया है। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल बांग्लादेश के मैचों को भारत से बाहर शिफ्ट करने में हिचकिचा रही है, लेकिन बीसीबी अपनी बात पर अड़ा हुआ है।

नजमुल पहले भी यह दावा करके विवादों में घिर चुके हैं कि बांग्लादेश के ओपनर तमीम इकबाल एक भारतीय एजेंट थे। क्रिकेटर्स वेलफेयर एसोसिएशन ऑफ बांग्लादेश (CWAB) नजमुल के तमीम के खिलाफ बयान से "हैरान, स्तब्ध और गुस्से में" था, और कहा कि एक पूर्व राष्ट्रीय टीम के कप्तान - जिसने 16 साल तक देश का प्रतिनिधित्व किया - को ऐसे शब्दों में लेबल करना "पूरी तरह से निंदनीय" है।