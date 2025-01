BBL Final: 11 छक्के, 42 गेंद में 108 रन, मिशेल ओवेन ने बीबीएल फाइनल में 39 गेंदों पर जड़ा शतक

BBL Final: बिग बैश लीग (बीबीएल) 2024-25 के फाइनल मुकाबले में मिशेल ओवेन ने 39 गेंदों शतक जड़ दिया। होबार्ट हरिकेंस के सलामी बल्लेबाज ने होबार्ट हरिकेंस बनाम सिडनी थंडर बीबीएल 2024-25 के ग्रैंड फिनाले के दौरान 42 गेंदों में 108 रन बनाए, जिसमें उनके 11 गगनचुंबी छक्के और 6 चौके शामिल थे। उन्होंने सिडनी थंडर के गेंदबाजों को मार-मारकर भूत बना दिया।

इससे पहले 23 वर्षीय स्टार बल्लेबाज ने इतिहास का सबसे तेज अर्धशतक लगाया। दाएं हाथ के बल्लेबाज ने महज 16 गेंदों में यह ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की। ​​मिशेल ओवेन का 16 गेंदों में अर्धशतक बिग बैश लीग के इतिहास में तीसरा संयुक्त सबसे तेज अर्धशतक भी है। स्टार बल्लेबाज ने सिडनी थंडर के खिलाफ बीबीएल 2024-25 के ग्रैंड फिनाले में 183 रनों का पीछा करते हुए होबार्ट हरिकेंस के लिए 109 रनों की साझेदारी भी की।x

EQUAL-FASTEST BBL HUNDRED 😱



