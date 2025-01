BBL 2024-25 Final: होबार्ट हरिकेन्स ने जीती बीबीएल ट्रॉफी, फाइनल में सिडनी थंडर को 7 विकेट से हराया

Highlights हरिकेन्स ने सिडनी थंडर के 183 रनों के लक्ष्य को महज 14.1 ओवर में 3 विकेट खोकर हासिल किया हरिकेन्स के मिचेल ओवेन ने 42 गेंदों में 108 रन बनाए, जिसमें उनके 11 गगनचुंबी छक्के और 6 चौके शामिल थे टीम की तरफ से कप्तान नेथन एलिस और रिले मेरेडिथ को 3-3 विकेट मिले

BBL 2024-25 Final: होबार्ट हरिकेन्स ने बिग बैश लीग (बीबीएल) 2024-25 का खिताब अपने नाम कर लिया है। सोमवार को होबार्ट हरिकेंस बनाम सिडनी थंडर के खेले गए ग्रांड फिनाले में हरिकेन्स ने सिडनी थंडर के 183 रनों के लक्ष्य को महज 14.1 ओवर में 3 विकेट खोकर हासिल कर लिया। निश्चित रूप से इस जीत में हरिकेन्स के सलामी बल्लेबाज मिचेल ओवेन की तूफानी शतकीय पारी का अहम योगदान रहा। उन्होंने 42 गेंदों में 108 रन बनाए, जिसमें उनके 11 गगनचुंबी छक्के और 6 चौके शामिल थे। ओवेन ने 39 गेंदों अपना शतक पूरा किया। इससे पहले 23 वर्षीय स्टार बल्लेबाज ने इतिहास का सबसे तेज अर्धशतक लगाया। दाएं हाथ के बल्लेबाज ने महज 16 गेंदों में यह ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की।

ओवेन ने निर्णायक मैच में टीम के लिए कैलेब जिवेल (13 रन) के साथ मिलकर 44 गेंदों में 109 रनों की साझेदारी निभाई। जिवेल का पहला विकेट गिरने के बाद निखिल चौधरी सस्ते में आउट हुए। लेकिन ओवेन का आक्रामक अंदाज जारी रहा। ओवेन के आउट होने के बाद बेन मैकडेर्मेट (18 रन) और मैथ्यू वेड (32 रन) ने नाबाद रहकर गेम को फिनिश किया। सिडनी की तरफ से तनवीर संघा ने 2 विकेट लिए। जबकि टॉम एन्ड्रयूज के खाते में एक विकेट आया।

