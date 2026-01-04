क्या बांग्लादेश में बैन होगा IPL का टेलीकास्ट? KKR-मुस्तफिजुर विवाद के बाद पड़ोसी देश के स्पोर्ट्स एडवाइजर ने की मांग

ढाका: केकेआर-मुस्तफिजुर रहमान विवाद के बाद बांग्लादेश के खेल सलाहकार ने देश में आईपीएल टेलीकास्ट पर बैन लगाने की मांग की है। बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ चल रहे अत्याचारों के बाद, बीसीसीआई ने केकेआर से आईपीएल 2026 सीज़न से पहले रहमान को रिलीज़ करने के लिए कहा, जिसके बाद काफी गुस्सा और विरोध हुआ। इस लेफ्ट-आर्म पेसर को ₹9.20 करोड़ में खरीदा गया था और वह एकमात्र बांग्लादेशी खिलाड़ी थे जो खेलने वाले थे।

बीसीसीआई के इस फैसले से और विवाद खड़ा हो गया है। बांग्लादेश के खेल सलाहकार आसिफ नज़रुल ने देश के सूचना और प्रसारण मंत्रालय से आईपीएल का प्रसारण रोकने की मांग की है। नज़रुल ने कहा, "मैं सूचना और प्रसारण सलाहकार से अनुरोध करता हूं कि बांग्लादेश में आईपीएल गेम का प्रसारण भी रोक दें! हम किसी भी हालत में बांग्लादेश के क्रिकेट, क्रिकेटरों और बांग्लादेश के अपमान को बर्दाश्त नहीं करेंगे।"

नज़रुल ने बीसीबी से आईसीसी से मदद मांगने और अगले महीने शुरू होने वाले टी20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए वेन्यू बदलने की मांग की है। बांग्लादेश के ग्रुप स्टेज के सभी 4 मैच भारत में होने हैं, जिनमें से तीन कोलकाता में और एक मुंबई में होगा। हाल के घटनाक्रमों को देखते हुए, नज़रुल ने बीसीबी से आईसीसी को पूरा मामला समझाने और वेन्यू बदलकर श्रीलंका करने की मांग की है। भारत और श्रीलंका सह-मेज़बान हैं। पाकिस्तान के भी सभी मैच टकराव से बचने के लिए श्रीलंका में ही शेड्यूल किए गए हैं।

उन्होंने उसी फेसबुक पोस्ट में लिखा, "बोर्ड को यह साफ़ करना चाहिए कि अगर कोई बांग्लादेशी क्रिकेटर, कॉन्ट्रैक्ट में होने के बावजूद, भारत में नहीं खेल सकता, तो बांग्लादेश की नेशनल टीम वर्ल्ड कप खेलने के लिए भारत जाने में सुरक्षित महसूस नहीं कर सकती। मैंने बोर्ड को यह भी निर्देश दिया है कि वे औपचारिक रूप से रिक्वेस्ट करें कि बांग्लादेश के वर्ल्ड कप मैच श्रीलंका में करवाए जाएं।" हालांकि, T20 वर्ल्ड कप 2026 शुरू होने में सिर्फ़ एक महीना बचा है, इसलिए वेन्यू बदलने की संभावना कम है।