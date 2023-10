AUS VS PAK: भारत के सभी स्टेडियम अपने में अलग, इसलिए जहां जाते हैं वहां एंजॉय करते हैं- बाबर आजम

Highlights भारत के सभी स्टेडियम अपने में अलग हैं- बाबर आजम बाबर आजम ने हैदराबाद में इससे पहले फेमस बिरयानी का भी स्वाद चखा ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान के बीच वनडे विश्वकप चल रहा है

नई दिल्ली: पाकिस्तानी के कप्तान बाबर आजम ने भारत की पिच को लेकर बड़ी बात कही है। उन्होंने कहा कि भारत के अलग-अलग क्रिकेट स्टेडियम में खेलना अपने में एक अलग अनुभूति महसूस कराता है।

भारत में बाबर आजम का पहला दौरा है और उन्होंने कहा कि वो ज्यादा से ज्याद एंजॉय करने चाहते हैं। इस क्रम में वो पहले भी हैदराबाद में वॉर्म-अप मैच खेलने के बाद वो मशहूर हैदराबादी बिरयानी खाने भी पहुंचे थे।

उन्होंने स्टार स्पोर्ट्स से बात करते हुए कहा कि वो यहां पहली बार आए हैं और आगे ऐसे अवसर मिले इसका उन्हें पता नहीं, इसलिए वो एंजॉय करना चाहते हैं। यहीं पर आजम ने भारतीय पिच की खासियत के बारे में बताया और कहा सभी स्टेडियम अपने में अलग हैं।

