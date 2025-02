बाबर आज़म ने खोया अपना फ़ोन और कॉन्टैक्ट नंबर, सोशल मीडिया पर किया शेयर, नेटिजन्स लिए मजे

Highlights बाबर, जो मुख्य रूप से वनडे क्रिकेट में मध्यक्रम के बल्लेबाज रहे हैं चैंपियंस ट्रॉफी में सलामी बल्लेबाज के रूप में एक नई भूमिका निभाने के लिए तैयार हैं वह पाकिस्तान के लिए ओपनिंग करते नजर आ सकते हैं

नई दिल्ली: पाकिस्तान के स्टार बाबर आज़म ने गुरुवार को सोशल मीडिया पर लिखा कि उनका फोन और उनके सभी संपर्क खो गए हैं और वह जल्द ही अपने सभी परिचितों से संपर्क कर लेंगे। हालांकि, सोशल मीडिया पर प्रशंसकों ने इस पोस्ट का मज़ाकिया पक्ष भी देखा, जिसमें से अधिकांश ने पूर्व पाकिस्तानी कप्तान का मज़ाक उड़ाया। गुरुवार शाम को बाबर ने ट्विटर पर अपडेट पोस्ट किया। इसमें लिखा था: "मैंने अपना फोन और कॉन्टैक्ट खो दिया है। जैसे ही मुझे मिल जाएगा, मैं सभी को बता दूंगा।"

जबकि कुछ प्रशंसकों ने चिंता व्यक्त की, इसे वापस करने का आह्वान किया, अधिकांश ने स्टार बल्लेबाज पर कटाक्ष करते हुए कहा, “यह भी बीत जाएगा,” ठीक यही शब्द बाबर ने कुछ साल पहले विराट कोहली के समर्थन में लिखे थे जब भारत का बल्लेबाज अपने करियर के मुश्किल दौर से गुजर रहा था।

Stay strong, skipper. This too shall pass 💔 — Farid Khan (@_FaridKhan) February 6, 2025

Wo kitna kush naseeb hoga jisko babar ka mobile mila hoga 😂 — Urooj Jawed🇵🇰 (@uroojjawed12) February 6, 2025

This too shall pass, Stay strong. — 𝐀. (@was_abdur) February 6, 2025

बाबर, जो मुख्य रूप से वनडे क्रिकेट में मध्यक्रम के बल्लेबाज रहे हैं, आगामी चैंपियंस ट्रॉफी में सलामी बल्लेबाज के रूप में एक नई भूमिका निभाने के लिए तैयार हैं। इस बड़े कदम के पीछे का कारण कथित तौर पर भारत के दिग्गज सचिन तेंदुलकर की सफलता से प्रेरित है, जो मध्यक्रम से शीर्ष स्थान पर आ गए थे।