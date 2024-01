Babar Azam 2023-24: 3 मैच, 6 पारी, 13 चौके और 126 रन, एक भी फिफ्टी नहीं, आईसीसी विश्व कप के बाद खराब फॉर्म में बाबर, ऑस्ट्रेलिया दौरे पर फेल, फैंस ने जमकर क्लास लगाई, देखें वीडियो

Highlights एक भी छक्का नहीं आया और अर्धशतक से भी वंचित रहे। पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया में टेस्ट सीरीज नहीं जीत सका है। सीरीज में भी 2-0 से पीछे है।

Babar Azam 2023-24: पाकिस्तान के पूर्व कप्तान बाबर आजमआईसीसी वनडे विश्व कप के बाद खराब फॉर्म से गुजर रहे हैं। बाबर आजम ऑस्ट्रेलिया दौरे पर फेल हो गए। तीन टेस्ट की सीरीज में 6 पारी खेलते हुए 13 चौके की मदद से 126 रन बना सके। इस दौरान इनके बल्ले से एक भी छक्का नहीं आया और अर्धशतक से भी वंचित रहे।

Comparing a mid like Babar Azam with God of cricket Virat kohli is disrespect of this beautiful game pic.twitter.com/dIRQk5fDbn — ANSH. (@KohliPeak) January 5, 2024

- Biggest Brand #AUSvsPAK#PAKvsAUSpic.twitter.com/kHyolOQPsh — Ash (@Ashsay_) January 5, 2024

पाकिस्तान 1995 के बाद ऑस्ट्रेलिया में टेस्ट सीरीज नहीं जीत सका है। इस सीरीज में भी 2-0 से पीछे है। ऑस्ट्रेलियाई कप्तान पैट कमिंस ने 20वां ओवर फेंकने के लिए ट्रैविस हेड को गेंद सौंपी। हेड ने भी कमाल कर दिया और ओवर की पहली ही गेंद पर आजम को आउट कर दिया। बाबर ऑस्ट्रेलियाई स्पिनरों के साथ सहज दिख रहे थे लेकिन हेड की बाहर जाती गेंद ने बाबर को हैरान कर दिया।

When will we understand that Babar Azam is not out of form but has lost the strength to compete with big bowlers. #PAKvsAUS#BabarAzampic.twitter.com/P3izGg8bC7 — Wasay Habib (@wwasay) January 5, 2024

A roller coaster year comes to an end with new hopes, lots of learning and better expectations from the coming year.



May the year 2024 brings joy & good fortunes for everyone.#HappyNewYearpic.twitter.com/FyNO0Unzt9 — Babar Azam (@babarazam258) January 1, 2024

अपने शानदार कवर ड्राइव के लिए जाने जाने वाले अनुभवी को एक बार फिर ललचाया गया, लेकिन इस बार, गेंद सीधे स्किड हो गई और अंततः एक हल्का लेकिन श्रव्य बाहरी किनारा ले लिया। ट्विटर पर लोग अपना उत्साह नहीं रोक सके और एससीजी टेस्ट में पहली गेंद पर विकेट लेने के लिए ट्रैविस हेड की प्रशंसा की।

There is no shortcut to success except the ideology of Unity, Faith and Discipline.



The golden principals of Quaid-e-Azam are a constant source of guidance for us. 🫡#QuaidDay — Babar Azam (@babarazam258) December 25, 2023

Thats why he is king 👑 #PAKvsAUS#BabarAzampic.twitter.com/RSUGq3jrUR — Sami Nadeem (@Sami_ullah_1234) January 5, 2024