Australia Women vs Pakistan Women: 109 रन बेथ मूनी और पाकिस्तान की पूरी टीम 114 रन?, विश्व कप में लगातार तीसरी हार, 0 अंक के साथ सबसे नीचे

Highlights Australia Women vs Pakistan Women: नौ विकेट पर 221 रन का चुनौतीपूर्ण स्कोर खड़ा किया। Australia Women vs Pakistan Women: ऑस्ट्रेलिया का स्कोर 76 रन पर सात विकेट कर दिया था। Australia Women vs Pakistan Women: रिकॉर्ड 106 रन की साझेदारी करके स्कोर 200 रन के पार पहुंचाया।

Australia Women vs Pakistan Women: आईसीसी महिला एकदिवसीय विश्व कप मैच में बुधवार को ऑस्ट्रेलिया ने पाकिस्तान को हराया। इस विश्व कप में पाकिस्तान की लगातार तीसरी हार है। पाकिस्तान की टीम 3 मैच में 3 हार के साथ 0 अंक लेकर सबसे नीचे यानी 8वें पायदान पर है। ऑस्ट्रेलिया की अनुभवी बल्लेबाज बेथ मूनी ने 114 गेंद में 11 चौके की मदद से 109 रन की शानदार पारी खेली। इसके जवाब में पाकिस्तान की पूरी टीम 114 रन बना सकी। पाकिस्तान को 107 रन से हार का सामना करना पड़ा। पाक के 4 खिलाड़ी दोहरे अंक पर पहुंचे।

अनुभवी बल्लेबाज बेथ मूनी के शानदार शतक और निचले क्रम की बल्लेबाज एलेना किंग के साथ उनकी शतकीय साझेदारी से ऑस्ट्रेलिया ने आईसीसी महिला विश्व कप में बुधवार को यहां पाकिस्तान को 107 रन से हरा दिया। बाएं हाथ की स्पिनर नाशरा संधू (37 रन पर तीन विकेट), ऑफ स्पिनर रमीन शमीम (29 रन पर दो विकेट) और तेज गेंदबाज कप्तान फातिमा सना (49 रन पर दो विकेट) ने ऑस्ट्रेलिया का स्कोर 76 रन पर सात विकेट कर दिया था.

लेकिन मूनी (109) ने 10वें नंबर पर बल्लेबाजी करने उतरी एलेना किंग (नाबाद 51) के साथ नौवें विकेट के लिए रिकॉर्ड 106 रन की साझेदारी करके टीम का स्कोर नौ विकेट पर 221 रन तक पहुंचाया। यह महिला एकदिवसीय अंतरराष्ट्रीय मुकाबलों में नौवें या उससे निचले विकेट के लिए सबसे बड़ी साझेदारी है।

इससे पहले की सर्वश्रेष्ठ साझेदारी 2024 में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ नौवें विकेट के लिए ऑस्ट्रेलिया की एशले गार्डनर और किम गार्थ के बीच 76 रन की थी। मूनी ने 114 गेंद की अपनी पारी में 11 चौके मारे जबकि एलेना ने 49 गेंद का सामना करते हुए तीन छक्के और इतने ही चौके जड़े।

इसके जवाब में पाकिस्तान की टीम गार्थ (14 रन पर तीन विकेट), एनाबेल सदरलैंड (15 रन पर दो विकेट) और मेगान शुट (25 रन पर दो विकेट) की तूफानी गेंदबाजी के सामने 36.3 ओवर में 114 रन पर ढेर हो गई और ऑस्ट्रेलिया ने दूसरी जीत दर्ज की। पाकिस्तान की ओर से सिदरा अमीन ने सर्वाधिक 35 रन बनाए।

उनके अलावा कोई अन्य बल्लेबाज 20 रन के आंकड़े को भी नहीं छू पाई। ऑस्ट्रेलिया ने अपने पहले मैच में न्यूजीलैंड को हराया था जबकि श्रीलंका के खिलाफ उसका दूसरा मैच बारिश की भेंट चढ़ गया। पाकिस्तान की यह लगातार तीसरी हार है। टीम को इससे पहले बांग्लादेश और भारत के खिलाफ हार का सामना करना पड़ा था।

लक्ष्य का पीछा करते हुए पाकिस्तान की शुरुआत काफी खराब रही और टीम ने नौवें ओवर में 31 रन तक ही पांच विकेट गंवा दिए। तेज गेंदबाजों किम गार्थ और मेगान शुट ने क्रमश: तीन और दो विकेट चटकाए। पाकिस्तान की टीम कभी लक्ष्य के करीब पहुंचने की स्थिति में भी नहीं दिखी।

गार्थ ने सदफ शमस (05) को तीसरे ओवर में विकेटकीपर एलीसा हीली के हाथों कैच कराके पाकिस्तान को पहला झटका दिया जिसके बाद पाकिस्तान की बल्लेबाज आयाराम-गयाराम साबित हुईं। सिदरा अमीन कुछ देर तक टिककर खेली लेकिन पाकिस्तान ने 13वें ओवर में कप्तान फातिमा सना (11) के विकेट के साथ 49 रन तक छह विकेट गंवा दिए।

बाइसवें ओवर में गार्डनर ने सिदरा अमीन को सदरलैंड के हाथों कैच कराके पाकिस्तान की ऑस्ट्रेलिया के स्कोर के करीब पहुंचने की रही-सही उम्मीद भी तोड़ दी। इससे पहले ऑस्ट्रेलिया को पहले बल्लेबाजी का न्योता देने के बाद पाकिस्तान ने संधू की अगुआई में स्पिनरों के शानदार प्रदर्शन से शिकंजा कस दिया लेकिन मूनी एक छोर पर डटी रही और अपने पांचवें एकदिवसीय शतक की बदौलत टीम को मुश्किल से उबारा। मूनी उस समय क्रीज पर उतरी जब ऑस्ट्रेलिया की टीम 30 रन पर दो विकेट गंवा चुकी थी।

विकेटों के पतझड़ के बीच उन्होंने एक छोर संभाले रखा और अपनी सबसे यादगार पारियों में से एक खेली। ऑस्ट्रेलिया का स्कोर 25 ओवर के बाद सात विकेट पर 83 रन था और इसके बाद उन्होंने दो विकेट खोकर 138 रन जोड़े। धीमी और स्पिन की अनुकूल पिच पर ऑस्ट्रेलिया की शीर्ष क्रम की बल्लेबाजों ने खराब शॉट खेलकर अपने विकेट गंवाए।

पाकिस्तान ने क्षेत्ररक्षण में अच्छा प्रदर्शन किया और शानदार प्रयासों से महत्वपूर्ण कैच लपके। सादिया इकबाल (32 रन पर एक विकेट) ने सातवें ओवर में कप्तान एलीसा हीली (20) को डायना बेग के हाथों कैच कराके ऑस्ट्रेलिया को पहला झटका दिया जबकि फातिमा ने अगले ओवर में दूसरी सलामी बल्लेबाज फोएबे लिचफील्ड (10) का कैच अपनी ही गेंद पर लपका।

जैसे ही गेंद टर्न लेने लगी ऑस्ट्रेलिया की मुश्किलें बढ़ती गईं। संधू ने एलिस पैरी (05) और एनाबेल सदरलैंड (01) के दो बड़े विकेट लिए जिससे 15वें ओवर तक ऑस्ट्रेलिया का स्कोर चार विकेट पर 59 रन हो गया। न्यूजीलैंड के खिलाफ शतक बनाने वाली एश्ले गार्डनर (01) ने लापरवाही भरा शॉट खेलकर रमीन की गेंद को सीधे मिडविकेट पर खड़ी फातिमा के हाथों में खेल दिया।

जिससे टीम ने सिर्फ पांच रन जोड़कर तीन विकेट गंवाए। ताहलिया मैकग्रा (05) और जॉर्जिया वेयरहैम (00) भी पांच गेंदों के अंतराल में सिर्फ एक रन जोड़कर आउट हो गईं जिससे ऑस्ट्रेलिया ने 76 रन तक सात विकेट गंवा दिए। मूनी ने इसके बाद किम गार्थ (11) के साथ आठवें विकेट के लिए 39 रन जोड़कर टीम का स्कोर 100 रन के पार पहुंचाया।

डायना बेग (74 रन पर एक विकेट) ने गार्थ को विकेटकीपर सिदरा नवाज के हाथों कैच कराके इस साझेदारी को तोड़ा। मूनी को इसके बाद एलेना के रूप में उम्दा जोड़ीदार मिली और दोनों ने मैच का रुख बदल दिया। मूनी ने 48वें ओवर में फातिमा की गेंद पर एक रन के साथ 110 गेंद में शतक पूरा किया। पारी के अंतिम ओवर में एलेना ने फातिमा पर लगातार दो छक्कों के साथ अपना पहला अर्धशतक पूरा किया जबकि मूनी लगातार दो चौके जड़ने के बाद पारी की अंतिम गेंद पर सदफ को कैच दे बैठीं।