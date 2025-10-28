Australia vs India, 1st T20I: टीम में बुमराह हो तो फिर क्या बात?, कप्तान यादव बोले-5 मैच में टी20 सीरीज में अहम फैक्टर

Highlights Australia vs India, 1st T20I: पावर प्ले में गेंदबाजी करना हमेशा चुनौती होती है। Australia vs India, 1st T20I: वनडे श्रृंखला और टी20 विश्व कप में किस तरह से खेले। Australia vs India, 1st T20I: अच्छी बात है कि वह जिम्मेदारी संभाल रहे हैं।

कैनबराः भारतीय कप्तान सूर्यकुमार यादव ने मंगलवार को कहा कि आस्ट्रेलिया के खिलाफ बुधवार से यहां शुरू हो रही पांच मैचों की टी20 अंतरराष्ट्रीय श्रृंखला में पावरप्ले के ओवर काफी महत्वपूर्ण होंगे और तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह की मौजूदगी से मैच के इस समय में उनकी टीम की संभावनाएं बढ़ जाएंगी। सूर्यकुमार ने कहा कि ऑस्ट्रेलिया की आक्रामक खेल शैली के सामने बुमराह का होना हमेशा से उनकी टीम के लिए फायदेमंद रहा है। सूर्यकुमार ने श्रृंखला से पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, ‘‘पावर प्ले में गेंदबाजी करना हमेशा चुनौती होती है।

हमने देखा है कि वे (ऑस्ट्रेलिया) वनडे श्रृंखला और टी20 विश्व कप में किस तरह से खेले। पावर प्ले हमेशा महत्वपूर्ण होता है। ’’ उन्होंने कहा,‘‘आपने एशिया कप में देखा होगा कि उन्होंने (बुमराह ने) पावर प्ले में कम से कम दो ओवर गेंदबाजी करने की जिम्मेदारी ली थी, इसलिए हमारे लिए यह अच्छी बात है कि वह जिम्मेदारी संभाल रहे हैं।

ऑस्ट्रेलियाई टीम के खिलाफ निश्चित रूप से पावर प्ले में गेंदबाजी करना अच्छी चुनौती होगी।’’ बुमराह ऑस्ट्रेलिया में खेलने के मामले में भारतीय टी20 टीम में सबसे अनुभवी खिलाड़ी हैं और सूर्यकुमार ने कहा कि उनका मुख्य तेज गेंदबाज जानता है कि इस तरह की श्रृंखला के लिए किस तरह से तैयारी करनी होती है।

उन्होंने कहा, ‘‘जिस तरह से उन्होंने (बुमराह ने) पिछले कई वर्षों से क्रिकेट खेला है, उन्होंने खुद को शीर्ष पर बनाए रखा है और वह जानते हैं कि एक अच्छी श्रृंखला के लिए कैसे तैयारी करनी है, वह जानते हैं कि यहां कैसे क्रिकेट खेलना है।’’ सूर्यकुमार ने कहा, ‘‘मुझे लगता है कि उन्होंने सभी खिलाड़ियों में से इस देश का सबसे ज़्यादा बार दौरा किया है, इसलिए सभी खिलाड़ियों ने उनसे बात की है।

वह काफी मददगार हैं। उनका हमारी टीम में होना हमारे लिए अच्छी बात है।’’ सूर्यकुमार ने यह भी संकेत दिया कि चोटिल होने के कारण तीसरे और अंतिम वनडे से बाहर हुए ऑलराउंडर नीतीश कुमार रेड्डी टी20 सीरीज के लिए उपलब्ध हो सकते हैं। उन्होंने कहा, ‘‘मुझे लगता है कि वह ठीक है। कल उसने थोड़ी दौड़ लगाई और नेट्स पर बल्लेबाजी भी की।

आज वह ब्रेक लेना चाहता था क्योंकि यह वैकल्पिक अभ्यास था।’’ भारतीय कप्तान कहा कि टीम ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पांच मैचों की टी-20 श्रृंखला को अगले साल होने वाले विश्व कप की तैयारी के रूप में देखती है। उन्होंने कहा, ‘‘टीम संयोजन में ज़्यादा बदलाव नहीं है, क्योंकि पिछली बार जब हम दक्षिण अफ़्रीका गए थे, तो हम एक तेज़ गेंदबाज़, एक ऑलराउंडर और तीन स्पिनरों के साथ खेले थे।

यहां की परिस्थितियां भी वैसी ही हैं। यह विश्व कप की तैयारी है लेकिन इसके साथ ही यह काफी चुनौतीपूर्ण है। उम्मीद है कि हमारे लिए यह श्रृंखला अच्छी साबित होगी।’’ भारतीय कप्तान ने कहा कि खिलाड़ी क्षेत्ररक्षण पर भी कड़ी मेहनत कर रहे हैं। उन्होंने कहा, ‘‘यह खेल का हिस्सा है लेकिन महत्वपूर्ण यह है कि आप इसके लिए क्या करते हैं। हम इस पर कड़ी मेहनत कर रहे हैं।

लेकिन इसकी कोई गारंटी नहीं है कि अगर आप आज 25 कैच लेते हैं, तो कल वह दोबारा नहीं छूटेगा। अगर कैच छूट जाता है तो ज़ाहिर है निराशा होती है, लेकिन अगर आप इसके लिए अच्छे प्रयास करते हैं तो फिर कोई समस्या नहीं है।’’ सूर्यकुमार ने इसके साथ ही कहा कि कई विकल्प होने के कारण अंतिम एकादश का चयन करना आसान नहीं है।