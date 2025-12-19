ऑस्ट्रेलिया में खेले गए लगातार 4 टेस्ट मैचों में शतक लगाने वाले खिलाड़ी, ब्रैडमैन, हैमंड, क्लार्क और स्मिथ क्लब में हेड, देखिए पूरी सूची

Highlights Australia vs England, 3rd Test: हेड के शतक बनाने पर ऑस्ट्रेलिया कभी नहीं हारता। Australia vs England, 3rd Test: इंग्लैंड के लिए एशेज जीतना इस बार असंभव है। Australia vs England, 3rd Test: एमसीजी में लगातार 3 शतक बनाए और यह कारनामा दो बार किया।

एडिलेडः ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड के खिलाफ तीसरे एशेज क्रिकेट टेस्ट के तीसरे दिन शुक्रवार को अपना पलड़ा भारी रखा। ऑस्ट्रेलिया ने पहली पारी में 374 रन बनाए। जवाब में इंग्लैंड की टीम 286 पर आउट हो गई। इस बीच दूसरी पारी में ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड पर फिर से हमला किया और 4 विकेट पर 219 रन बनाकर 304 रन की लीड कर ली है। सीरीज में 2-0 से आगे ऑस्ट्रेलिया तीसरे मैच जीतने के करीब है। दूसरी पारी में ट्रैविस हेड ने कमाल कर दिया और ऑस्ट्रेलिया में खेले गए लगातार चार टेस्ट मैचों में शतक लगाने वाले खिलाड़ी बन गए। क्या मैथ्यू हेडन ने मेलबर्न में लगातार 4 शतक नहीं बनाए थे? उन्होंने एमसीजी में लगातार 3 शतक बनाए और यह कारनामा दो बार किया। हेड के शतक बनाने पर ऑस्ट्रेलिया कभी नहीं हारता। इंग्लैंड के लिए एशेज जीतना इस बार असंभव है।

Australia vs England, 3rd Test: ऑस्ट्रेलिया में खेले गए लगातार चार टेस्ट मैचों में शतक-

डॉन ब्रैडमैन (ऑस्ट्रेलिया), मेलबर्न (1928-1932)

वॉली हैमंड (इंग्लैंड), सिडनी (1928-1936)

माइकल क्लार्क (ऑस्ट्रेलिया), एडिलेड (2012-2014)

स्टीवन स्मिथ (ऑस्ट्रेलिया), मेलबर्न (2014-2017)

ट्रैविस हेड (ऑस्ट्रेलिया), एडिलेड (2022-2025)।

Australia vs England, 3rd Test: ट्रैविस हेड का एडिलेड ओवल में खेले गए पिछले चार टेस्ट मैचों का प्रदर्शन-

175 और 38* बनाम वेस्ट इंडीज, 2022

119 बनाम वेस्ट इंडीज, 2024

140 बनाम भारत, 2024

10 और 104*, बनाम इंग्लैंड, 2025।

Australia vs England, 3rd Test:लियोन ने मैकग्रा को पीछे छोड़ा-

नाथन लियोन के रिकॉर्डतोड़ प्रदर्शन कर इतिहास बनाया। लियोन ने अपने पहले ही ओवर में दो विकेट लेकर ऑस्ट्रेलिया की सर्वकालिक सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजी सूची में मैकग्रा को पीछे छोड़ते हुए दूसरा स्थान हासिल कर लिया। उन्होंने दो विकेट लिए हैं। ऑफ स्पिनर लियोन को 10वें ओवर में गेंद सौंपी गई। उन्होंने चार गेंदों के अंदर ओली पोप (03) और बेन डकेट (29) को आउट कर दिया।

उन्होंने पोप को एक घूमती हुई गेंद पर आगे बढ़कर खेलने के लिए मजबूर किया और उनके शॉट को जोश इंग्लिस ने मिडविकेट पर डाइव लगाते हुए कैच कर दिया। इससे उन्होंने तेज गेंदबाज मैकग्रा के 563 टेस्ट विकेटों की बराबरी कर ली। इसी ओवर की आखिरी गेंद पर लियोन ने डकेट को बोल्ड किया और इस तरह से वह मैकग्रा से आगे निकल गए।

टीवी कवरेज में स्टेडियम के कमेंट्री बूथ में बैठे मैकग्रा को नकली नाराजगी जताते हुए कुर्सी फेंकने का नाटक करते हुए दिखाया गया। ऑस्ट्रेलिया की तरफ से टेस्ट क्रिकेट में सर्वाधिक विकेट लेने वाले गेंदबाजों की सूची में अब केवल महान शेन वार्न ही लियोन से आगे हैं। वार्न ने 1992 से 2007 तक 145 टेस्ट मैचों में 708 विकेट लिए। लियोन नेशानदार वापसी की। ब्रिस्बेन टेस्ट मैच से बाहर रखा गया था।