Australia vs England, 2nd Test: 150 साल में सिर्फ तीसरी बार, टेस्ट पारी में ऑस्ट्रेलिया के सभी 11 बल्लेबाजों ने दोहरे अंक में बनाए रन

Highlights Australia vs England, 2nd Test: बेन स्टोक्स और ऑलराउंडर विल जैक्स दोनों चार रन बनाकर क्रीज पर मौजूद थे। Australia vs England, 2nd Test: इंग्लैंड को ऑस्ट्रेलिया को फिर से बल्लेबाजी कराने के लिए 43 रन और बनाने होंगे। Australia vs England, 2nd Test: स्टार्क ने जो रूट (15 रन) को आउट कर इंग्लैंड का अहम विकेट झटका।

Australia vs England, 2nd Test: ऑस्ट्रेलियाई तेज गेंदबाज मिचेल स्टार्क ने शनिवार को बल्ले से बेहतरीन प्रदर्शन के बाद गेंद से भी कमाल दिखाया जिससे इंग्लैंड की टीम दूसरे एशेज क्रिकेट टेस्ट के तीसरे दिन स्टंप तक दूसरी पारी में छह विकेट पर 134 रन बनाकर जूझ रही थी। पैंतीस साल के स्टार्क ने इस दिन रात्रि मैच में 141 गेंद में 77 रन बनाए जो 2016 के बाद टेस्ट में उनका सबसे बड़ा स्कोर है। उनकी इस पारी से ऑस्ट्रेलिया ने पहली पारी में 511 रन बनाकर 177 रन की बढ़त हासिल की। स्टंप तक इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स और ऑलराउंडर विल जैक्स दोनों चार रन बनाकर क्रीज पर मौजूद थे।

इंग्लैंड को ऑस्ट्रेलिया को फिर से बल्लेबाजी कराने के लिए 43 रन और बनाने होंगे। स्टार्क को पर्थ में श्रृंखला के पहले मैच में ऑस्ट्रेलिया की आठ विकेट से शानदार जीत में 10 विकेट लेने के लिए ‘प्लेयर ऑफ द मैच’ चुना गया था। अब वह एक और पुरस्कार की दौड़ में हैं। स्टार्क ने जो रूट (15 रन) को आउट कर इंग्लैंड का अहम विकेट झटका।

इसके बाद उन्होंने अपने अगले ओवर में जेमी स्मिथ को आउट करके इंग्लैंड का स्कोर छह विकेट पर 128 रन कर दिया जिससे श्रृंखला में उनके विकेट की संख्या 18 पहुंच गई। स्कॉट बोलैंड और माइकल नेसर ने दो दो विकेट झटके। बोलैंड ने बेन डकेट (15 रन) और हैरी ब्रूक (15) तथा नेसर ने ओली पोप (26) और जैक क्रॉली (44) के विकेट लिए।

ऑस्ट्रेलियाई टीम रविवार को जल्दी से चार विकेट झटककर पांच मैच की श्रृंखला में 2-0 की बढ़त हासिल करना चाहेगी। टेस्ट क्रिकेट के लगभग 150 साल में यह सिर्फ तीसरी बार हुआ है जब एक टेस्ट पारी में ऑस्ट्रेलिया के सभी 11 बल्लेबाजों ने दोहरे अंक में रन बनाए। ऑस्ट्रेलिया के लिए पांच खिलाड़ियों ने अर्धशतक जमाए जिसमें स्टार्क भी शामिल रहे।

उनसे पहले सलामी बल्लेबाज जेक वेदरल्ड (72), तीसरे नंबर के बल्लेबाज मार्नस लाबुशेन (65), कार्यवाहक कप्तान स्टीव स्मिथ (61) और विकेटकीपर-बल्लेबाज एलेक्स कैरी (63) ने भी अर्धशतक पूरे किए। आस्ट्रेलियाई टीम ने सुबह छह विकेट पर 378 रन से अपनी पहली पारी आगे बढ़ाई। तब उसे 44 रन की बढ़त हासिल थी।

इंग्लैंड ने अपनी पहली पारी में 334 रन बनाए थे। तेज गेंदबाज स्टार्क सुबह एलेक्स कैरी (63) और माइकल नेसर के बीच सातवें विकेट के लिए 54 रन की साझेदारी टूटने के बाद चौथे ओवर में बल्लेबाजी करने उतरे। कैरी ने इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स की गेंद पर एक रन लेकर जल्द ही अपना अर्धशतक पूरा कर लिया।

नेसर (16) उसी ओवर में विकेट के पीछे कैच आउट हो गए। स्टार्क जब क्रीज पर उतरे तब ऑस्ट्रेलिया का स्कोर सात विकेट पर 383 रन था। स्टार्क ने 79वें ओवर में ब्रायडन कार्स पर चौका लगाकर ऑस्ट्रेलिया का स्कोर 400 के पार पहुंचाया, जबकि कैरी नई गेंद लिए जाने के बाद तीसरे ओवर में ही आउट हो गए।

उन्होंने 69 गेंदों का सामना किया और छह चौके लगाए। वह गस एटकिंसन की गेंद पर कैच आउट हुए। ऑस्ट्रेलिया ने चाय के विश्राम तक आठ विकेट पर 450 रन बनाए थे। स्टार्क ने इंग्लैंड के खिलाफ अपना सर्वश्रेष्ठ टेस्ट स्कोर बनाने के लिए ढाई घंटे से ज्यादा समय क्रीज पर बिताया।

उन्होंने 10वें नंबर के खिलाड़ी स्कॉट बोलैंड के साथ 75 रन की भागीदारी की जो गाबा पर नौवें विकेट के लिए रिकॉर्ड साझेदारी है। इंग्लैंड के लिए ब्रायडन कार्स ने 152 रन देकर चार विकेट जबकि कप्तान बेन स्टोक्स ने 113 रन देकर तीन विकेट झटके। गस एटकिंसन, जोफ्रा आर्चर और विल जैक्स को एक एक विकेट मिला।