Australia vs England, 1st Test: 2 दिन, 32 विकेट, 673 रन, चौथी पारी में शतक बनाकर हेड ने दिलाई जीत, 5 मैच की सीरीज में 1-0 से आगे ऑस्ट्रेलिया

Australia vs England, 1st Test: ट्रैविस हेड ने 83 गेंद में 16 चौके और 4 छक्के की मदद से 123 रन बनाए।

By सतीश कुमार सिंह | Updated: November 22, 2025 15:22 IST2025-11-22T15:11:10+5:302025-11-22T15:22:57+5:30

HighlightsAustralia vs England, 1st Test: ऑस्ट्रेलिया ने क्या ही पलटवार किया! एशेज टेस्ट में ज़बरदस्त वापसी देखी। Australia vs England, 1st Test: 5 मैच सीरीज का दूसरा मैच 4 दिसंबर से खेला जाएगा।Australia vs England, 1st Test: ऑस्ट्रेलिया टीम की पहली पारी 132 पर ढेर हो गई।

पर्थः एशेज की धमाकेदार शुरुआत हुई है। पहला टेस्ट मैच 2 दिन में खत्म हो गया और इंग्लैंड अभी भी जीत से दूर है। पहले दिन 19 विकेट गिरे तो दूसरे दिन 13 विकेट। टॉस हारने के बाद पहले खेलते हुए इंग्लैंड ने पहली पारी में 172 और दूसरी पारी में 168 रन बनाए। जवाब में ऑस्ट्रेलिया टीम की पहली पारी 132 पर ढेर हो गई। दूसरी पारी में ट्रैविस हेड अकेले इंग्लैंड पर भारी पड़े और चौथी पारी में शानदार शतकीय पंच पूरा किया और टीम को जीत दिलाई। हेड ने 83 गेंद में 16 चौके और 4 छक्के की मदद से 123 रन बनाए। 5 मैच सीरीज का दूसरा मैच 4 दिसंबर से खेला जाएगा।

इंग्लैंड आस्ट्रेलियाई सरजमीं पर खिताब का सूखा खत्म आखिर कब खत्म होगा। ऑस्ट्रेलिया में पिछले 16 टेस्ट में से इंग्लैंड ने 14 गंवाए और दो ड्रॉ खेले हैं, जबकि एक भी जीत नहीं मिल सकी। आखिरी बार 2010-11 में इंग्लैंड ने ऑस्ट्रेलिया को 3 . 1 से हराया था। अगले सात सप्ताह तक पांच शहरों में चलने वाली एशेज सीरीज से पहले कई बड़े सवाल खड़े हैं।

क्या बेन स्टोक्स इंग्लैंड को ऑस्ट्रेलियाई सरजमीं पर लंबे अर्से बाद एशेज दिला सकेंगे। ऑस्ट्रेलियाई कप्तान पैट कमिंस और तेज गेंदबाज जोश हेजलवुड चोटों के कारण पहला टेस्ट नहीं खेल सके। ब्रेंडन डोगेट तेज गेंदबाज स्कॉट बोलैंड के साथ टेस्ट क्रिकेट में पदार्पण किया। ऑस्ट्रेलियाई पुरुष टेस्ट एकादश में पहली बार दो देशी खिलाड़ी होंगे। कैमरन ग्रीन हरफनमौला की तरह खेले।

आस्ट्रेलिया सलामी बल्लेबाज जैक वेदराल्ड को भी 31 साल की उम्र में टेस्ट क्रिकेट में पदार्पण करने का मौका मिला। पर्थ स्टेडियम में 51,000 से अधिक दर्शकों के सामने 72 ओवर के खेल में 19 विकेट गिरे। मिचेल स्टार्क कमिंस और दिग्गज जोश हेजलवुड की गैरमौजूदगी में अपने करियर का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए 58 रन देकर सात विकेट लिए थे।

