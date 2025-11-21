Australia vs England, 1st Test: 295 रन, 19 विकेट और 71.5 ओवर, स्टार्क ने झटके 7 और बेन स्टोक्स ने लिए 5 विकेट, पर्थ में पहले दिन पतझड़

Australia vs England, 1st Test: इंग्लैंड ने कमाल का प्रदर्शन और पलटवार किया और 129 रन पर  विकेट निकाल लिए।

By सतीश कुमार सिंह | Updated: November 21, 2025 15:38 IST2025-11-21T15:32:25+5:302025-11-21T15:38:58+5:30

Australia vs England, 1st Test 295 runs 19 wickets 71-5 overs m Starc took 7 wickets Ben Stokes took 5 wickets collapse first day in Perth | Australia vs England, 1st Test: 295 रन, 19 विकेट और 71.5 ओवर, स्टार्क ने झटके 7 और बेन स्टोक्स ने लिए 5 विकेट, पर्थ में पहले दिन पतझड़

file photo

Highlightsटॉस हारने के बावजूद इंग्लैंड को 172 रन पर आउट कर दिया। मिचेल स्टार्क ने 7 विकेट अपने नाम किए।इंग्लैंड कप्तान बेन स्टोक्स 5 विकेट अपने नाम कर चुके है। 

पर्थः पर्थ में पहले दिन कई रिकॉर्ड बने और विकेट पतझड़ हुए। पहले दिन 295 रन बने और 19 विकेट गिरे। पहले दिन 71.5 ओवर की गेंदबाजी हुई। मिचेल स्टार्क ने 7 विकेट अपने नाम किए और इंग्लैंड कप्तान बेन स्टोक्स 5 विकेट अपने नाम कर चुके है। स्टार्क के सात विकेट की मदद से ऑस्ट्रेलिया ने पहले एशेज टेस्ट के पहले दिन शुक्रवार को टॉस हारने के बावजूद इंग्लैंड को 172 रन पर आउट कर दिया। इंग्लैंड ने कमाल का प्रदर्शन और पलटवार किया और 129 रन पर  विकेट निकाल लिए।

पर्थ स्टेडियम में टेस्ट के पहले दिन विकेट-

2025: 19 (ऑस्ट्रेलिया बनाम इंग्लैंड)

2024: 17 (ऑस्ट्रेलिया बनाम भारत)

2018-23: 15 (चार टेस्ट)

पिछले 100 वर्षों में एशेज टेस्ट के पहले दिन सबसे ज़्यादा विकेट-

19ः पर्थ स्टेडियम 2025 (इंग्लैंड 10, ऑस्ट्रेलिया 9)

17ः ट्रेंट ब्रिज 2001 (इंग्लैंड 10, ऑस्ट्रेलिया 7)

17ः लॉर्ड्स 2005 (ऑस्ट्रेलिया 10, इंग्लैंड 7)।

स्टार्क ने पहले ओवर में विकेट लेकर आस्ट्रेलिया का दबदबा बना दिया। उन्होंने छठी गेंद पर जाक क्राउली को स्लिप में उस्मान ख्वाजा के हाथों लपकवाया। पहले पांच ओवर में स्टार्क ने तीन विकेट चटकाये। लंच तक स्कोर चार विकेट पर 105 रन था। इंग्लैंड ने लंच के बाद छह विकेट 67 रन के भीतर गंवा दिये।

Open in app
टॅग्स :Ashes Test SeriesEngland and Wales Cricket BoardBen StokesAustralia Cricket TeamAustralia vs EnglandMitchell Starcएशेज टेस्ट सीरीजइंग्लैंड एंड वेल्स क्रिकेट बोर्डबेन स्टोक्सऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीमऑस्ट्रेलिया vs इंग्लैंडमिशेल स्टार्क