Australia squad for T20I series against Pakistan: भारत से परेशान ऑस्ट्रेलिया?, पाकिस्तान के खिलाफ नहीं खेलेंगे कई दिग्गज, कप्तान के बिना टीम की घोषणा

Australia squad for T20I series against Pakistan: ऑस्ट्रेलिया ने भारत के खिलाफ होने वाली बॉर्डर गावस्कर श्रृंखला को ध्यान में रखते हुए पाकिस्तान के खिलाफ घरेलू टी20 श्रृंखला के लिए अपने नियमित टेस्ट खिलाड़ियों को विश्राम दिया है। ऑस्ट्रेलिया ने पाकिस्तान के खिलाफ होने वाली श्रृंखला के लिए अपनी टी20 टीम की घोषणा कर दी है लेकिन अभी तक कप्तान नियुक्त नहीं किया है। ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान के बीच चार नवंबर से तीन एकदिवसीय अंतरराष्ट्रीय मैच की श्रृंखला खेली जाएगी।

Australia squad for T20I series against Pakistan: पाकिस्तान के खिलाफ श्रृंखला के लिए ऑस्ट्रेलिया की टी20 टीम-

सीन एबॉट, जेवियर बार्टलेट, कूपर कोनोली, टिम डेविड, नाथन एलिस, जेक फ्रेजर-मैकगर्क, आरोन हार्डी, जोश इंगलिस, स्पेंसर जॉनसन, ग्लेन मैक्सवेल, मैथ्यू शॉर्ट, मार्कस स्टोइनिस और एडम ज़म्पा।

इसके बाद यह दोनों टीम 14 नवंबर से शुरू होने वाली टी20 श्रृंखला में एक दूसरे का सामना करेंगी। यह टी20 श्रृंखला 18 नवंबर को समाप्त होगी जबकि आस्ट्रेलिया को भारत के खिलाफ पांच टेस्ट मैच की श्रृंखला का पहला मैच 22 नवंबर से पर्थ में खेलना है। टी20 टीम के कप्तान मिशेल मार्श, ट्रैविस हेड तथा वनडे और टेस्ट टीम के कप्तान पैट कमिंस को विश्राम दिए जाने के कारण ऑस्ट्रेलिया ने अभी तक श्रृंखला के लिए कप्तान नियुक्त नहीं किया है। ऑस्ट्रेलिया ने सोमवार को जो टीम घोषित की उसमें कोई भी खिलाड़ी ऐसा नहीं है जिसने इससे पहले किसी भी प्रारूप में अपने देश की कप्तानी की हो।

लेकिन ग्लेन मैक्सवेल, एडम ज़म्पा, मैथ्यू शॉर्ट और आरोन हार्डी जैसे खिलाड़ियों ने बिग बैश लीग में अपनी टीम का नेतृत्व किया है। जोश इंगलिस भी कप्तान बनने की दौड़ में शामिल हैं। तेज गेंदबाज जेवियर बार्टलेट (साइड स्ट्रेन), नाथन एलिस (हैमस्ट्रिंग) और स्पेंसर जॉनसन (साइड स्ट्रेन) चोटों से उबरने के बाद टीम में लौटे हैं।