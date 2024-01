AUS vs PAK, Sydney Test: सिडनी हो या केपटाउन? 29.2 ओवर, 78 रन और 11 विकेट, जमाल की मेहनत पर पाक बल्लेबाजी ने पानी डाला!

Highlights तीसरे दिन 29.2 ओवर में केवल 78 रन बने और 11 विकेट गिरे। एक और संभावित हार की ओर धकेल दिया। ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाजों ने जोरदार वापसी करते हुए मेजबान टीम का पलड़ा भारी रखा।

AUS vs PAK, Sydney Test: दक्षिण अफ्रीका में केपटाउन के बाद सिडनी (ऑस्ट्रेलिया) में भी विकेट की पतझड़ देखने को मिली। भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच दो दिन में 33 विकेट गिरे और कई रिकॉर्ड कायम हो गया। इस बीच पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के बीच देखने को मिला। तीसरे दिन 29.2 ओवर में केवल 78 रन बने और 11 विकेट गिरे।

11 wickets fell in yet another exhilarating session of Test cricket in Sydney 😵#WTC25 | 📝 #AUSvPAK: https://t.co/9HGJrXtJyqpic.twitter.com/joErCovWBg — ICC (@ICC) January 5, 2024

तेज गेंदबाज आमिर जमाल ने छह विकेट चटकाकर पाकिस्तान को शुक्रवार को यहां तीसरे क्रिकेट टेस्ट के तीसरे दिन पहली पारी में बढ़त दिलाई लेकिन ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाजों ने जोरदार वापसी करते हुए मेजबान टीम का पलड़ा भारी रखा। ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाजों ने तीसरे दिन स्टंप से पहले के सत्र में 68 रन तक पाकिस्तान के सात विकेट चटकाकर उसे एक और संभावित हार की ओर धकेल दिया।

A new No.1 side is crowned in the @MRFWorldwide ICC Men's Test Team Rankings 👑



More ⬇️ — ICC (@ICC) January 5, 2024

जोश हेजलवुड नौ रन देकर चार विकेट चटका चुके हैं जबकि मिचेल स्टार्क, नाथन लियोन और ट्रेविस हेड के खाते में एक-एक विकेट आया। पाकिस्तान की कुल बढ़त 82 रन की है। दिन का खेल खत्म होने पर मोहम्मद रिजवान छह रन बनाकर खेल रहे थे जबकि जमाल ने अभी खाता नहीं खोला है। पाकिस्तान की दूसरी पारी में सैम अयूब (33) और बाबर आजम (23) ही दोहरे अंक में पहुंच पाए हैं।

Everybody catch your breath! 🥵



A destructive end to the day for Josh Hazlewood and Australia! #AUSvPAK — cricket.com.au (@cricketcomau) January 5, 2024

पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया में अपना पिछला टेस्ट 1995 में यहां सिडनी क्रिकेट ग्राउंड पर ही जीता था। जमाल ने इससे पहले 69 रन देकर छह विकेट चटकाए जिससे पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया को 299 रन पर समेटकर पहली पारी में 14 रन की बढ़त हासिल की। ऑस्ट्रेलिया ने अंतिम चार विकेट 10 रन जोड़कर गंवाए।

A TRIPLE-WICKET maiden to end the day!



Watch Josh Hazlewood's WOWOWO over below 🥵 #AUSvPAK — cricket.com.au (@cricketcomau) January 5, 2024

ऑस्ट्रेलिया ने दिसंबर 2020 के बाद पहली बार घरेलू टेस्ट में पहली पारी में बढ़त गंवाई है। जमाल ने चाय के विश्राम के बाद मिचेल मार्श (54) को मिड ऑफ पर शान मसूद के हाथों कैच कराया। उन्होंने इसके बाद ऑस्ट्रेलिया के कप्तान पैट कमिंस को खाता खोले बिना पवेलियन भेजा और फिर अपने अगले ओवर में लियोन (05) और हेजलवुड (00) को आउट करके ऑस्ट्रेलिया की पारी का अंत किया।

जमाल ने इससे पहले उस्मान ख्वाजा (47) और हेड (10) को भी पवेलियन की राह दिखाई थी। ऑस्ट्रेलिया ने दिन की शुरुआत दो विकेट पर 116 रन से की थी। मार्नस लाबुशेन (60) ने 23 रन से आगे खेलते हुए अर्धशतक जड़ा लेकिन स्टीव स्मिथ (38) और एलेक्स कैरी (38) अच्छी शुरुआत को बड़ी पारी में तब्दील करने में नाकाम रहे।