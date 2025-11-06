AUS vs IND: अक्षर पटेल का हरफनमौला प्रदर्शन, भारत ने चौथा T20I मैच 48 रनों जीता, सीरीज में 2-1 से आगे

Aus vs Ind, 4th T20I: सूर्यकुमार यादव के नेतृत्व वाली भारतीय टीम ने गुरुवार को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ चौथे T20I मैच में 48 रनों से जीत दर्ज की। भारत ने ऑस्ट्रेलिया में द्विपक्षीय T20I सीरीज़ (2+ मैच) में अपना अजेय क्रम जारी रखा है। पिछले चार मैचों में, उन्होंने दो जीते और दो ड्रॉ रहे और इस सीरीज़ में एक मैच बाकी रहते हुए 2-1 की अजेय बढ़त बना ली है।। जबकि इस सीरीज का पहला मैच बारिश की भेंट चढ़ गया था। क्वींसलैंड में खेले गए इस मैच में भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए मेजबान के सामने 168 रनों का लक्ष्य रखा।

इसके बाद अपनी अच्छी गेंदबाजी के चलते उसने कंगारू टीम के बल्लेबाजों को 119 रनों पर समेट दिया। मेजबान टीम के सभी बल्लेबाज 20 भी नहीं टिक सके और 18.2 ओवर में ढेर हो गए। ऑस्ट्रेलिया टारगेट से काफी पीछे रह गया, ऐसी पिच पर जहां शॉट्स खेलना आसान नहीं था। पिच दो-तरफ़ा थी और बाउंस भी थोड़ा अलग था। और वे बीच के ओवरों में फंस गए, खासकर अक्षर पटेल और वरुण चक्रवर्ती की स्पिन जोड़ी की वजह से, और फिर वॉशिंगटन ने आखिर में तीन विकेट भी लिए।

इस मैच में ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का निर्णय लिया था, जिसके बाद भारत ने 20 ओवर में आठ विकेट पर 167 रन बनाए। भारत की तरफ से सलामी बल्लेबाज शुभमन गिल 39 गेंद में चार चौकों और एक छक्के से 46 रन बनाकर शीर्ष स्कोरर रहे। अभिषेक शर्मा (28), शिवम दुबे (22) और कप्तान सूर्यकुमार यादव (20) अच्छी शुरुआत को बड़ी पारी में बदलने में नाकाम रहे। अक्षर पटेल ने अंत में 11 गेंद में नाबाद 21 रन बनाकर भारत का स्कोर 160 रन के पार पहुंचाया। ऑस्ट्रेलिया के लिए एलिस (21 रन पर तीन विकेट) और जंपा (45 रन पर तीन विकेट) ने अच्छी गेंदबाजी की।