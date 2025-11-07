AUS vs IND, 5th T20I: ऑस्ट्रेलिया को गाबा के रिकॉर्ड पर भरोसा, लेकिन भारत की नज़रें सीरीज़ जीतने पर

Australia vs India, 5th T20I: भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच शनिवार को T20I सीरीज का पांचवां और अंतिम मैच गाबा में खेला जाएगा। यहां क्रिकेट के छोटे फॉर्मेट में ऑस्ट्रेलिया का रिकॉर्ड काफी शानदार है। भले ही यह सबसे बड़ा सैंपल साइज़ न हो। लेकिन ऑस्ट्रेलिया ने 2006 से अब तक ब्रिस्बेन में आठ मैचों में सबसे छोटे फॉर्मेट में सिर्फ़ एक बार हार का सामना किया है। वह हार 2013 में वेस्टइंडीज के खिलाफ हुई थी।

और ऑस्ट्रेलिया चाहेगा कि यह रिकॉर्ड बना रहे। कम से कम एक और रात के लिए, क्योंकि वे पांच मैचों की सीरीज़ को बराबर करना चाहते हैं, जब भारत ने गुरुवार रात गोल्ड कोस्ट पर अजेय बढ़त बना ली थी।

यह अब तक एक अजीब सीरीज़ रही है, जिसकी शुरुआत कैनबरा में बारिश की वजह से मैच रद्द होने से हुई, इसके बाद भरे हुए MCG में ऑस्ट्रेलिया ने शानदार जीत हासिल की। फिर भारत ने दो बहुत ही दमदार प्रदर्शन करते हुए दो जीत हासिल कीं और दुनिया की नंबर 1 T20I टीम के तौर पर अपनी रेप्युटेशन को और मज़बूत किया।

इस जीत ने यह भी पक्का कर दिया कि घरेलू ज़मीन पर भारत के खिलाफ सबसे छोटे फॉर्मेट में सीरीज़ जीतने का ऑस्ट्रेलिया का इंतज़ार कुछ और सालों तक जारी रहेगा। भारत के पास कुछ महीनों बाद घरेलू ज़मीन पर अपने खिताब का बचाव करने के लिए पसंदीदा टीम होने का दावा और मज़बूत करने का शानदार मौका है। और यह सब एक ऐसी टीम के साथ करना जो अभी भी पूरी तरह से फुल-स्ट्रेंथ नहीं है, सूर्यकुमार यादव की टीम के लिए एक और बड़ी उपलब्धि होगी।

दोनों देशों की संभावित एकादश

ऑस्ट्रेलिया: मिच मार्श (कप्तान), मैट शॉर्ट, जोश इंग्लिस (विकेटकीपर), ग्लेन मैक्सवेल, टिम डेविड, मार्कस स्टोइनिस, मिच ओवेन/जोश फिलिप, नाथन एलिस, जेवियर बार्टलेट, एडम ज़म्पा, महली बियर्डमैन/बेन ड्वार्शियस

भारत: अभिषेक शर्मा, शुभमन गिल, सूर्यकुमार यादव (कप्तान), तिलक वर्मा, अक्षर पटेल, वाशिंगटन सुंदर, जितेश शर्मा (विकेटकीपर), शिवम दुबे, अर्शदीप सिंह, वरुण चक्रवर्ती, जसप्रीत बुमराह