AUS vs IND, 4th T20I: 8 बॉल का स्पेल, 3 रन दिए और झटक लिए 3 विकेट, वाशिंगटन सुंदर ने किया कमाल

AUS vs IND, 4th T20I: वॉशिंगटन सुंदर ने गोल्ड कोस्ट में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच चौथे T20I मैच में शानदार बॉलिंग की, उन्होंने 1.2 ओवर में सिर्फ 3 रन देकर 3 विकेट लिए। उनकी अनुशासित और समझदारी भरी बॉलिंग ने ऑस्ट्रेलिया के निचले क्रम को तहस-नहस कर दिया, जिससे भारत को 48 रन से बड़ी जीत मिली और पांच मैचों की सीरीज़ में मेहमान टीम 2-1 से आगे हो गई।

सुंदर का असर तुरंत और निर्णायक था। कंट्रोल और चतुराई से बॉलिंग करते हुए, उन्होंने पिच का पूरा फायदा उठाया, बल्लेबाजों को चकमा देने के लिए अपनी पेस और लेंथ को मिक्स किया। उनकी बॉलिंग ने न केवल ऑस्ट्रेलिया का मुकाबला खत्म किया, बल्कि व्हाइट-बॉल क्रिकेट में भारत के सबसे भरोसेमंद ऑलराउंडरों में से एक के तौर पर उनकी बढ़ती पहचान को भी दिखाया।

49* runs with bat in 3rd T20I.

3 wickets with ball in 4th T20I.



WASHINGTON SUNDAR, A STAR IN ALL FORMATS 💪 pic.twitter.com/SbHGstmaZI — Johns. (@CricCrazyJohns) November 6, 2025

इस मैच ने न सिर्फ सीरीज़ में भारत का दबदबा फिर से साबित किया, बल्कि उनकी बॉलिंग यूनिट की गहराई और काबिलियत को भी दिखाया। वाशिंगटन सुंदर के लिए यह एक यादगार रात थी, एक ऐसी बॉलिंग जिसमें स्किल, शांति और सुंदरम-स्टाइल की परफेक्शन का मेल था, जिसने फैंस को हैरान कर दिया और इंटरनेट पर उनकी खूब तारीफ हुई।

इस मैच ने न सिर्फ सीरीज़ में भारत का दबदबा फिर से साबित किया, बल्कि उनकी बॉलिंग यूनिट की गहराई और काबिलियत को भी दिखाया। वाशिंगटन सुंदर के लिए यह एक यादगार मैच है, उन्होंने एक ऐसी बॉलिंग जिसमें स्किल, शांति और सुंदरम-स्टाइल की परफेक्शन का मेल था, जिसने फैंस को हैरान कर दिया और इंटरनेट पर उनकी खूब तारीफ हुई।