AUS vs IND: ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भारत ने गंवाई सीरीज, दूसरे वनडे में मेजबान 2 विकेट से जीता

AUS vs IND, 2nd ODI: ऑस्ट्रिलिया टीम ने गुरुवार को एडिलेड में हुए दूसरे मैच में भारत के खिलाफ 2 विकेट से जीत दर्ज कर 3 मैचों की वनडे सीरीज को 2-0 से अपने नाम कर लिया। मैथ्यू शॉर्ट और कूपर कॉनोली की अर्धशतकीय पारी से मेजबान ने 265 रनों के चुनौतीपूर्ण लक्ष्य को 46.2 ओवर में अपने 8 विकेट खोकर हासिल कर लिया।

शॉर्ट ने 4 चौके और 2 छक्कों की मदद से 78 गेंदों में 74 रनों की पारी खेली। जबकि कॉनोली अंत तक डटे रहे और अपनी टीम को जीत की मंजिल तक पहुंचाया। उन्होंने 53 गेंदों में 5 चौके और 1 छक्के साथ 61 रनों की नाबाद पारी खेली। इसी तरह माइकल ओवेन और मैट रेनशॉ ने क्रमश: 36 और 30 रनों का योगदान दिया।

भारत की तरफ से अर्शदीप सिंह, हर्षित राणा और वाशिंगटन सुंदर ने दो-दो विकेट लिए। वहीं मोहम्मद सिराज और अक्षर पटेल के नाम एक-एक सफलता आई। शुरूआती ओवरों में भारतीय पेसरों ने मेजबान बल्लेबाजों पर दबाव जरूर बनाया। लेकिन अंत में वह अपनी टी टीम को जीत दिलाने में नाकाम रहे।

इससे पहले रोहित शर्मा और अय्यर की अर्धशतकीय पारी की बदौलत भारत ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ नौ विकेट पर 264 रन बनाए। सलामी बल्लेबाज रोहित शर्मा ने धैर्य और जज्बे का नजारा पेश किया। उन्होंने 97 गेंद की अपनी पारी में सात चौके और दो छक्के मारे। उन्होंने श्रेयस अय्यर (61 रन, 77 गेंद, सात चौके) के साथ तीसरे विकेट के लिए 118 रन की साझेदारी करके भारत के चुनौतीपूर्ण स्कोर की नींव रखी।

अक्षर पटेल (44 रन, 41 गेंद, पांच चौके) ने वही किया जो रविंद्र जडेजा टेस्ट टीम के लिए करते आ रहे हैं जबकि हर्षित राणा (नाबाद 24) और अर्शदीप सिंह (13) ने नौवें विकेट के लिए 29 गेंद में 37 रन जोड़कर टीम का स्कोर 260 रन के पार पहुंचाया।

वहीं ऑस्ट्रेलिया के लेग स्पिनर एडम जंपा ने ऑस्ट्रेलिया के लिए 60 रन देकर चार विकेट लिए। अधिकतर बल्लेबाज उन पर आक्रमण करने की कोशिश में आउट हो गए। जेवियर बार्टलेट ने शानदार गेंदबाजी करते हुए 39 रन देकर तीन विकेट चटकाए।