Aus vs ENG: इंग्लैंड 334 रन पर आउट, रूट 138 रन बनाकर रहे नाबाद

Aus vs ENG: जो रूट ने 206 गेंदों का सामना करते हुए अपना शतक पूरा किया, जो ऑस्ट्रेलिया के चार एशेज दौरों में उनका पहला शतक था।

By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Updated: December 5, 2025 11:06 IST2025-12-05T11:05:19+5:302025-12-05T11:06:08+5:30

Aus vs ENG: इंग्लैंड की टीम ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ दूसरे एशेज टेस्ट क्रिकेट मैच के दूसरे दिन शुक्रवार को यहां अपनी पहली पारी में 334 रन बनाकर आउट हो गई। जो रूट 138 रन बनाकर नाबाद रहे। टेस्ट क्रिकेट में नंबर एक बल्लेबाज रूट ने मैच के पहले दिन अपना शतक पूरा किया था। यह ऑस्ट्रेलिया की धरती पर 30 पारियों में उनका पहला टेस्ट शतक था।

उन्होंने 11वें नंबर के बल्लेबाज जोफ्रा आर्चर के साथ अंतिम विकेट के लिए 70 रन की महत्वपूर्ण साझेदारी की। इंग्लैंड ने सुबह अपनी पहली पारी नौ विकेट पर 325 रन से आगे बढ़ाई। ब्रेंडन डॉगेट ने दिन की 14वीं गेंद पर ऑस्ट्रेलिया के लिए आखिरी विकेट लिया।

आर्चर ने उनकी गेंद को हुक किया और मार्नस लाबुशेन ने बैकवर्ड स्क्वायर लेग पर डाइव लगाकर एक हाथ से कैच लपका। इंग्लैंड की पारी 76.2 ओवर तक चली। रूट ने 206 गेंदों का सामना किया तथा 15 चौके और एक छक्का लगाया।

आर्चर ने 36 गेंदों पर 38 रन बनाए, जो उनके करियर का सर्वोच्च टेस्ट स्कोर है। उनकी पारी में दो छक्के और दो चौके शामिल हैं। 

टॅग्स :Australia vs EnglandAustraliaEngland Cricket Teamऑस्ट्रेलिया vs इंग्लैंडऑस्ट्रेलियाइंग्लैंड क्रिकेट टीम