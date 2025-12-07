AUS vs ENG, 2nd Test: नेसेर के पहले फाइफ़र से ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड को 8 विकेट से हराया, एशेज सीरीज में 2-0 की बढ़त

AUS vs ENG, 2nd Test: 65 रनों के लक्ष्य का पीछा करने के बाद गाबा में गुलाबी गेंद के टेस्ट में आठ विकेट की व्यापक जीत के साथ ऑस्ट्रेलिया एशेज में 2-0 से आगे हो गया। माइकल नेसर ने अपने पहले पांच विकेट लिए, जिसमें विल जैक और बेन स्टोक्स के प्रमुख विकेट शामिल थे, जिससे इंग्लैंड को दूसरी पारी में 241 रन पर आउट कर दिया। इसके बाद ऑस्ट्रेलिया ने कुछ विकेट खोने के बावजूद 10 ओवर में ही लक्ष्य हासिल कर लिया।

चौथे दिन की शुरुआत में इंग्लैंड का स्कोर 6 विकेट पर 134 रन था और ऑस्ट्रेलिया को फिर से बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित करने से 43 रन पीछे था। बल्लेबाजी के एक पागल चरण ने उन्हें तीसरे दिन देर से 1 विकेट पर 90 रन से 6 विकेट पर 128 रन पर गिरा दिया। हालांकि, चौथे दिन स्टोक्स और जैक के माध्यम से बेहतर समझ बनी, जिन्होंने इंग्लैंड को टेस्ट बचाने की उम्मीद की एक किरण देने के लिए एक कठिन प्रयास करने का प्रयास किया।

इंग्लैंड के दोनों बल्लेबाज अपने दृष्टिकोण में दृढ़ थे और उन्होंने भूखे ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजी आक्रमण से लड़ने का जबरदस्त संकल्प दिखाया। स्कॉट बोलैंड ने सही लेंथ पर प्रहार किया, जिससे गेंद पीछे की ओर गई और बाहरी किनारे से भी दूर चली गई। आस्ट्रेलियाई खिलाड़ियों ने भी जैक्स के खिलाफ शॉर्ट-बॉल रणनीति अपनाई लेकिन इंग्लैंड की जोड़ी इससे प्रभावित नहीं हुई।

इंग्लैंड ने बार्मी आर्मी द्वारा बड़े पैमाने पर जयकार करने के बाद बढ़त बनाई क्योंकि साझेदारी पहले ब्रेक की ओर 50 तक पहुंच गई। दोनों द्वारा अपनाए गए धैर्य ने सुनिश्चित किया कि वे पहला सत्र बिना विकेट खोए समाप्त करें - इस एशेज में अब तक पहली बार। ब्रेक के बाद, दोनों ने अपना दृष्टिकोण जारी रखा और केवल ढीली गेंदों को बाड़ से दूर रखा।

220 गेंदों तक 96 रनों की दृढ़ साझेदारी के बाद, जैक्स (41) ने आखिरकार नेसर की गेंद पर स्टीव स्मिथ को आउट किया - जिन्होंने अपने बाएं हाथ से एक शानदार कैच लपका - जिससे इंग्लैंड का एक और पतन शुरू हो गया। स्टोक्स, जो पचास तक पहुंच गए थे, जल्द ही गिर गए, नेसेर को बैकफुट पर बचाने की कोशिश में कीपर के पास ले गए, जिससे इंग्लैंड का स्कोर 8 विकेट पर 227 रन हो गया। इंग्लैंड केवल 14 रन और जोड़ सका क्योंकि ब्रेंडन डोगेट और नेसेर ने आखिरी दो विकेट लिए, जिससे ऑस्ट्रेलिया के पास मामूली लक्ष्य रह गया।

ट्रैविस हेड ने लक्ष्य का पीछा करते हुए सकारात्मक शुरुआत की, नियमित बाउंड्री लगाई और गस एटकिंसन पर छक्का भी लगाया। जेक वेदराल्ड ने अच्छा समर्थन दिया क्योंकि सलामी बल्लेबाजों ने तेजी से 37 रन जोड़े, इससे पहले कि एटकिंसन ने दो बार हेड को अंदर की गेंद पर बोल्ड किया और मार्नस लाबुशेन ने विकेट के पीछे कैच कराया।

इसके बाद स्टीव स्मिथ ने नौवें ओवर में जोफ्रा आर्चर की गेंद पर दो चौके और एक छक्का लगाकर इसे जल्दी खत्म करने का फैसला किया। वेदरल्ड ने 10वें ओवर में एटकिंसन की गेंद पर चौका लगाया, इससे पहले स्मिथ ने जोरदार अंदाज में खेल समाप्त किया, एक छोटी गेंद को छक्के के लिए खींचकर इंग्लैंड को गाबा में 14वीं हार दी।

यह किसी टीम द्वारा पहले बल्लेबाजी करते हुए 300 से अधिक का स्कोर बनाने के बाद डे-नाइट टेस्ट हारने का पहला उदाहरण है। इंग्लैंड की पहली पारी जो रूट के इर्द-गिर्द घूमती रही, जिन्होंने नाबाद 138 रन बनाए - ऑस्ट्रेलिया में उनका पहला टेस्ट शतक - जिससे उनकी टीम 2 विकेट पर 5 विकेट गिरने के बाद 334 रन बनाकर समाप्त हुई। मिशेल स्टार्क पहले निबंध में मुख्य खिलाड़ी थे, जिन्होंने 75 रन देकर 6 विकेट लिए और उन्होंने बाएं हाथ के तेज गेंदबाज के रूप में सर्वाधिक विकेट लेने के मामले में वसीम अकरम को पीछे छोड़ दिया।

इसके बाद ऑस्ट्रेलिया के लिए स्टार्क ने सर्वाधिक 77 रन बनाए, जिसमें वेदरल्ड, लेबुशेन, स्मिथ और एलेक्स कैरी के अर्धशतकों को शामिल किया गया, जिससे ऑस्ट्रेलिया की ओर से सामूहिक बल्लेबाजी प्रयास ने उन्हें 511 रन तक पहुंचाया। इंग्लैंड ने अपनी दूसरी पारी में ठोस शुरुआत की, एक पतन का सामना करने से पहले जिसने अंततः ऑस्ट्रेलिया के लिए श्रृंखला में अपनी बढ़त बढ़ाने का मार्ग प्रशस्त किया।