आपरेशन सिंदूर खेल के मैदान में, नतीजा समान है...भारत की जीत, पीएम मोदी ने एक्स पर लिखा

नई दिल्लीः प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुबई में एशिया कप फाइनल में भारत की पाकिस्तान पर पांच विकेट से जीत के लिये क्रिकेट टीम को बधाई देते हुए इसकी तुलना आपरेशन सिंदूर से की और कहा कि नतीजा भारत की जीत ही रहा। भारत ने तिलक वर्मा के शानदार अर्धशतक की मदद से पाकिस्तान को फाइनल में पांच विकेट से हराकर नौवीं बार एशिया कप जीता ।

पूरे टूर्नामेंट में अपराजेय रही भारतीय टीम ने टूर्नामेंट में पाकिस्तान के खिलाफ जीत की हैट्रिक भी लगाई । प्रधानमंत्री मोदी ने भारत की जीत के बाद ट्वीट किया ,‘‘ आपरेशन सिंदूर खेल के मैदान में । नतीजा समान है ...भारत की जीत। हमारे क्रिकेटरों को बधाई ।’’ दोनों टीमों के बीच तनाव टूर्नामेंट में काफी तनाव देखा गया।

#OperationSindoor on the games field.



Outcome is the same - India wins!



Congrats to our cricketers. — Narendra Modi (@narendramodi) September 28, 2025

भारतीय टीम ने पहलगाम पीड़ितों के प्रति एकजुटता दिखाने के लिए मैचों में टॉस के समय और खेल के बाद पाकिस्तानी खिलाड़ियों से हाथ मिलाने से इनकार कर दिया था। पाकिस्तानी खिलाड़ियों ने भारतीय दर्शकों की ओर भड़काऊ इशारे किये थे ।

कश्मीर के पहलगाम में अप्रैल में आतंकवादी हमले में 26 पर्यटकों की हत्या और पाकिस्तान में आतंकवादी ठिकानों पर भारतीय सेना के ‘आपरेशन सिंदूर’ के बाद भारत और पाकिस्तान की क्रिकेट टीमें पहली बार किसी टूर्नामेंट में आमने सामने थीं ।