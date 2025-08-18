Asia Cup squad: क्या टी20 में करियर खत्म?, दिसंबर 2024 से टीम से बाहर, बाबर और रिजवान को करना है फैसला

Highlights 17 सदस्यीय टीम का नेतृत्व सलमान आगा करेंगे। घरेलू और विदेशी मैदान पर और वेस्टइंडीज के खिलाफ सीरीज में भी। पाकिस्तान को भारत पर पहली जीत दिलाने में मदद की थी।

Asia Cup squad: पाकिस्तान के चयनकर्ताओं ने इस महीने के आखिर में संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) में होने वाली त्रिकोणीय सीरीज और उसके बाद एशिया कप के लिए रविवार को 17 सदस्यीय टीम की घोषणा की जिसमें अनुभवी बल्लेबाज बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान को जगह नहीं दी गयी। बाबर आजम और रिजवान के लिए टी20 करियर खत्म हो गया है। बाबर और रिज़वान में से कोई भी पाकिस्तान की हालिया टी20 अंतरराष्ट्रीय टीमों में शामिल नहीं है। बांग्लादेश के खिलाफ घरेलू और विदेशी मैदान पर और वेस्टइंडीज के खिलाफ सीरीज में भी।

पाकिस्तान की टीम: सलमान अली आगा (कप्तान), अबरार अहमद, फहीम अशरफ, फखर जमान, हारिस रऊफ, हसन अली, हसन नवाज, हुसैन तलत, खुशदिल शाह, मोहम्मद हारिस (विकेटकीपर), मोहम्मद नवाज, मोहम्मद वसीम जूनियर, साहिबजादा फरहान, सईम अयूब, सलमान मिर्जा, शाहीन शाह अफरीदी, सुफियान मोकिम।

पाकिस्तान सुपर लीग के नवीनतम सीज़न में, बाबर ने पेशावर ज़ालमी के लिए 128.57 के स्ट्राइक रेट से 288 रन बनाए, जबकि रिज़वान ने मुल्तान सुल्तांस के लिए एक शतक सहित 139.54 की औसत से 367 रन बनाए। दोनों ने आखिरी बार दिसंबर 2024 में टी20 अंतरराष्ट्रीय मैच खेला था। बाबर और रिजवान ने 2021 में यूएई में आईसीसी विश्व कप में पाकिस्तान को भारत पर पहली जीत दिलाने में मदद की थी।

यह जोड़ी पिछले कुछ समय से इस प्रारूप की टीम का हिस्सा नहीं है। बाबर और रिजवान दोनों ने दिसंबर 2024 में अपना पिछला टी20 अंतरराष्ट्रीय मैच खेला था। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (पीसीबी) ने अपनी वेबसाइट पर टीम की घोषणा की जिसमें तेज गेंदबाज शाहीन शाह अफरीदी, मोहम्मद वसीम और बाएं हाथ के गेंदबाज सलमान मिर्जा शामिल हैं।

एशिया कप की शुरुआत नौ सितंबर से यूएई में टी-20 प्रारूप में होगी। इससे पहले सलमान अली आगा की अगुवाई वाली पाकिस्तान की टीम 29 अगस्त से सात सितंबर तक शारजाह में अफगानिस्तान और मेजबान यूएई के खिलाफ त्रिकोणीय श्रृंखला खेलेगी। पाकिस्तान के मुख्य चयनकर्ता आकिब जावेद ने टीम की घोषणा के बाद कहा, ‘‘इस टीम में एशिया कप में भारत को हराने की क्षमता है।

आप मेरी बात को पसंद करें या नहीं करें, भारत और पाकिस्तान के बीच का मैच विश्व क्रिकेट में सबसे बड़ा मुकाबला है। हर खिलाड़ी यह जानता है।’’ पाकिस्तान के मुख्य कोच माइक हेसन ने कहा कि बाबर से उनके खेल के कुछ पहलुओं में सुधार करने के लिए कहा गया है।

हेसन ने दौरान पत्रकारों से कहा, ‘‘इसमें कोई संदेह नहीं है कि बाबर से स्पिन को खेलने और अपने स्ट्राइक रेट के मामले में कुछ क्षेत्रों में सुधार करने के लिए कहा गया है। ये वे चीजें हैं जिन पर वह कड़ी मेहनत कर रहे हैं। बाबर जैसे खिलाड़ी को बीबीएल में खेलने का मौका मिला है और वह टी20 में इन क्षेत्रों में सुधार दिखा रहे हैं।

वह इतने अच्छे खिलाड़ी हैं कि उनके नाम पर विचार न किया जाए ऐसा हो नहीं सकता।’’ पाकिस्तान को आठ टीमों के एशिया कप टूर्नामेंट में चिर प्रतिद्वंद्वी भारत के साथ ग्रुप ए में रखा गया है, जिसमें यूएई और ओमान भी शामिल हैं। यह टूर्नामेंट नौ से 28 सितंबर तक आयोजित किया जाएगा।