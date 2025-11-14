एशिया कप राइजिंग स्टार्स: 42 गेंद, 144 रन, 15 छक्के और 11 चौके, वैभव सूर्यवंशी विस्फोट, भारत ने यूएई को 148 रन से हराया

Asia Cup Rising Stars: चौदह वर्ष के सलामी बल्लेबाज सूर्यवंशी ने 42 गेंद में 144 रन बनाये जिसमें 15 छक्के और 11 चौके शामिल थे।

By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Updated: November 14, 2025 21:45 IST2025-11-14T21:43:53+5:302025-11-14T21:45:20+5:30

दोहाः वैभव सूर्यवंशी ने एशिया कप राइजिंग स्टार्स टूर्नामेंट में शुक्रवार को संयुक्त अरब अमीरात के खिलाफ भारत ए के लिये सिर्फ 32 गेंदों में शतक जमाया और वह टी20 क्रिकेट में सबसे तेज शतक लगाने वाले दूसरे भारतीय बल्लेबाज बन गए। चौदह वर्ष के सलामी बल्लेबाज सूर्यवंशी ने 42 गेंद में 144 रन बनाये जिसमें 15 छक्के और 11 चौके शामिल थे।

उन्होंने भारत के विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत की बराबरी की जिन्होंने 2018 में हिमाचल प्रदेश के खिलाफ दिल्ली के लिये 32 गेंद में सैकड़ा जड़ा था। उनकी पारी के दम पर भारत ए ने 20 ओवर में चार विकेट पर 297 रन बनाये जिसमे कप्तान जितेश शर्मा के 32 गेंद में 83 रन शामिल हैं।

किसी भारतीय बल्लेबाज के सबसे तेज टी20 शतक का रिकॉर्ड संयुक्त रूप से अभिषेक शर्मा और गुजरात के उर्विल पटेल के नाम हैं। दोनों ने सैयद मुश्ताक अली टी20 ट्रॉफी 2024 . 25 में 28 गेंद में शतक लगाया था । पिछले साल आईपीएल में पदार्पण करने वाले सूर्यवंशी ने गुजरात टाइटंस के खिलाफ राजस्थान रॉयल्स के लिये 38 गेंद में 101 रन बनाये थे। उन्होंने 35 गेंदों में शतक जमाया था जो टूर्नामेंट का दूसरा सबसे तेज शतक है ।

