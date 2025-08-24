Asia Cup: राशिद खान संभालेंगे कमान, नूर अहमद, मुजीब उर रहमान, एएम ग़ज़नफ़र और मोहम्मद नबी को मौका, हजरतुल्लाह जजई और जुबैद अकबरी बाहर, अफगानिस्तान टीम इस प्रकार

Highlights पिछले वर्ष अफगानिस्तान टी-20 विश्व कप के सेमीफाइनल तक पहुंचा था। ग्रुप ए में भारत, ओमान, पाकिस्तान और यूएई शामिल हैं। बांग्लादेश, हांगकांग और श्रीलंका के साथ रखा गया है।

काबुलः दुनिया के सर्वश्रेष्ठ स्पिन गेंदबाजों में से एक राशिद खान को नौ सितंबर से संयुक्त अरब अमीरात में शुरू होने वाले एशिया कप के लिए रविवार को अफगानिस्तान का कप्तान नियुक्त किया गया। अफगानिस्तान की टीम में स्पिन गेंदबाजों का दबदबा है। कप्तान के अलावा टीम में अन्य स्पिनरों में नूर अहमद, मुजीब उर रहमान, एएम ग़ज़नफ़र और अनुभवी ऑलराउंडर मोहम्मद नबी शामिल हैं। पिछले वर्ष अफगानिस्तान टी-20 विश्व कप के सेमीफाइनल तक पहुंचा था। जिम्बाब्वे के खिलाफ खेलने वाली टीम से हजरतुल्लाह जजई और जुबैद अकबरी को एशिया कप की टीम में शामिल नहीं किया गया है।

Asia Cup: अफगानिस्तान की टीम इस प्रकार है-

राशिद खान (कप्तान), रहमानुल्लाह गुरबाज, इब्राहिम जादरान, दरविश रसूली, सेदिकुल्लाह अटल, अजमतुल्लाह उमरजई, करीम जनत, मोहम्मद नबी, गुलबदीन नायब, शराफुद्दीन अशरफ, मोहम्मद इशाक, नूर अहमद, मुजीब उर रहमान, एएम गजनफर, फरीद अहमद मलिक, फजलहक फारूकी, नवीन उल हक।

रिजर्व खिलाड़ी: वफीउल्लाह तारखिल, नांगेयालिया खारोटे, अब्दुल्ला अहमदजई।

रहमानुल्लाह गुरबाज़ और मोहम्मद इशाक टीम में दो विकेटकीपर बल्लेबाज हैं। तेज गेंदबाजी आक्रमण में नवीन उल हक, फजलहक फारूकी और फरीद मलिक शामिल हैं। अफगानिस्तान को ग्रुप बी में बांग्लादेश, हांगकांग और श्रीलंका के साथ रखा गया है जबकि ग्रुप ए में भारत, ओमान, पाकिस्तान और यूएई शामिल हैं। राशिद की अगुवाई वाली टीम एशिया कप में अपने अभियान की शुरुआत नौ सितंबर को हांगकांग के खिलाफ करेगी