साहस, विश्वास और तिरंगा के लिए खेलने की बेजोड़ मिसाल?, नौवीं बार खिताब जीतने वाली भारतीय टीम की जमकर तारीफ

Highlights परिपक्वता का प्रदर्शन देते हुए साबित किया कि बड़े मुकाबले दिलेरों के लिये है। तिलक वर्मा की बेखौफ बल्लेबाजी और कुलदीप की शानदार गेंदबाजी। भारत और पाकिस्तान टीम के बीच बहुत अंतर है। भारत बहुत आगे है।

नई दिल्लीः एशिया कप फाइनल में चिर प्रतिद्वंद्वी पाकिस्तान पर भारत की जीत को साहस, विश्वास और झंडे के लिए खेलने की एक बेजोड़ मिसाल के रूप में मनाया गया जिसमें मौजूदा और पूर्व सितारों ने नौवीं बार खिताब जीतने वाली भारतीय टीम की जमकर तारीफ की। रिंकू सिंह ने जैसे ही चौका लगाकर भारत को जिताया, दुबई का आसमान आतिशबाजी से चमक उठा। तिलक वर्मा ने बल्लेबाजी में और कुलदीप यादव ने गेंदबाजी में शानदार प्रदर्शन करके भारत को इस जीत तक पहुंचाया। भारत के पूर्व बल्लेबाज वीवीएस लक्ष्मण ने एक्स पर लिखा ,‘टीम इंडिया को एशिया कप जीतने पर बधाई। यह जीत ट्रॉफी तक ही नहीं है बल्कि यह साहस, विश्वास और झंडे के लिये खेलने के लिये है। तिलक को खास बधाई जिसने काफी परिपक्वता का प्रदर्शन देते हुए साबित किया कि बड़े मुकाबले दिलेरों के लिये है।

इस जीत में टीम के हर सदस्य का योगदान रहा ।’’ पूर्व मुख्य कोच रवि शास्त्री ने कहा ,‘‘ तनावपूर्ण फाइनल में लड़कों का शानदार प्रदर्शन । तिलक वर्मा की खास पारी , संयम और साहस से भरी । इसके लिये लोहे का कलेजा चाहिये ।बेहतरीन प्रदर्शन ।’’ कप्तान सूर्यकुमार यादव ने लिखा ,‘‘ खास जीत । खास टीम । हर प्रयास, हर पल महत्वपूर्ण । इस टीम का हिस्सा बनकर गौरवान्वित हूं । एशिया कप चैम्पियन ।’’

पूर्व विश्व कप विजेता हरफनमौला युवराज सिंह ने कहा कि यह मुकाबला तमाम अपेक्षाओं पर खरा उतरा । उन्होंने कहा ,‘‘क्या शानदार मैच । फाइनल ऐसा ही होना चाहिये । भारत और पाकिस्तान का फाइनल इससे बढकर क्या होगा और तिलक वर्मा ने दबाव के बीच परिपक्वता दिखाते हुए बेहतरीन पारी खेली । शिवम दुबे ने शानदार बल्लेबाजी की ।

कुलदीप यादव की गेंदबाजी और संजू सैमसन की बल्लेबाजी भी बेहतरीन ।’’ उन्होंने अपने शिष्य अभिषेक शर्मा की खास तौर पर तारीफ की जिसे प्लेयर आफ द टूर्नामेंट चुना गया । उन्होंने लिखा ,‘‘सर अभिषेक शर्मा को पहला प्लेयर आफ द टूर्नामेंट पुरस्कार मिलने की बधाई । लगातार अच्छे प्रदर्शन के लिये भी । मेहनत करते रहो । एसयूवी चलाने का मजा लो। अभी आगे बहुत कुछ हासिल करना है।’’

आईसीसी अध्यक्ष जय शाह ने कहा ,‘‘ टीम इंडिया को एशिया कप जीतने पर बधाई । भारतीय क्रिकेट के लिये गर्व का पल । टीम इंडिया ने उत्कृष्टता, निरंतरता और जज्बा दिखाया । खिलाड़ियों और सहयोगी स्टाफ को बधाई ।’’ भारत के पूर्व स्पिनर हरभजन सिंह ने तिलक की तारीफ करते हुए कहा ,‘‘ भारत का विजय तिलक । टीम इंडिया को बधाई । एशिया कप चैम्पियन । शाबास तिलक वर्मा ।’’

तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी ने लिखा ,‘अपराजेय अभियान। अटूट जज्बा। भारत ने एशिया कप जीता। नौवीं बार। शुरू से आखिर तक टीम का दबदबा रहा। बेहतरीन।’ महिला टीम की पूर्व तेज गेंदबाज झूलन गोस्वामी ने लिखा ,‘‘ एशिया कप चैम्पियन। तिलक वर्मा की बेखौफ बल्लेबाजी और कुलदीप की शानदार गेंदबाजी।

इस टीम ने देश को हर कदम पर गौरवान्वित किया।’’ पूर्व हरफनमौला इरफान पठान ने लिखा ,‘‘ तिलक वर्मा ने पाकिस्तान के खिलाफ विराट कोहली जैसी पारी खेली और वह भी फाइनल में । दबाव के बीच संयमपूर्ण पारी । उसके कैरियर की सर्वश्रेष्ठ पारी। भारत और पाकिस्तान टीम के बीच बहुत अंतर है। भारत बहुत आगे है।’’