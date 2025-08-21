Asia Cup 2025: भारत को एशिया कप में भाग लेने की मंजूरी, लेकिन पाकिस्तान के साथ द्विपक्षीय क्रिकेट नहीं

खेल एवं युवा मामलों के मंत्रालय ने गुरुवार को एक बयान में कहा, "पाकिस्तान से जुड़े खेल आयोजनों के प्रति भारत का दृष्टिकोण उस देश के साथ व्यवहार में उसकी समग्र नीति को दर्शाता है।"

Asia Cup 2025: भारत सरकार ने पाकिस्तान के साथ द्विपक्षीय और बहुपक्षीय क्रिकेट संबंधों में स्पष्ट अंतर स्पष्ट करते हुए यह स्पष्ट कर दिया है कि बहिष्कार और वापसी की बढ़ती मांग के बावजूद राष्ट्रीय टीम आगामी एशिया कप में भाग लेगी। लेकिन पाकिस्तान के साथ कोई द्विपक्षीय संबंध नहीं रहेगा। खेल एवं युवा मामलों के मंत्रालय ने गुरुवार (20 अगस्त) को एक बयान में कहा, "पाकिस्तान से जुड़े खेल आयोजनों के प्रति भारत का दृष्टिकोण उस देश के साथ व्यवहार में उसकी समग्र नीति को दर्शाता है।"

बयान में आगे कहा गया, "जहाँ तक एक-दूसरे के देश में द्विपक्षीय खेल आयोजनों का सवाल है, भारतीय टीमें पाकिस्तान में प्रतियोगिताओं में भाग नहीं लेंगी। न ही हम पाकिस्तानी टीमों को भारत में खेलने की अनुमति देंगे। भारत या विदेश में, अंतर्राष्ट्रीय और बहुपक्षीय आयोजनों के संबंध में, हम अंतर्राष्ट्रीय खेल निकायों की प्रथाओं और अपने खिलाड़ियों के हितों द्वारा निर्देशित होते हैं।"

मंगलवार को बीसीसीआई द्वारा 15 सदस्यीय भारतीय टीम की घोषणा के बाद 'पाकिस्तान और एशिया कप का बहिष्कार' करने की मांग तेज़ हो गई। इस गर्मी की शुरुआत में इंग्लैंड में हुए लीजेंड्स टूर्नामेंट के बाद यह मिसाल कायम हुई थी, जब भारतीय चैंपियन टीम ने पाकिस्तान चैंपियन के खिलाफ अपने ग्रुप मैच और सेमीफाइनल दोनों से नाम वापस ले लिया था। ईज़माईट्रिप जैसे प्रायोजकों ने भी समर्थन वापस ले लिया, और इस घटना ने इस बहस को फिर से हवा दे दी कि क्या भारत को पाकिस्तान के साथ खेलने से पूरी तरह बचना चाहिए।

द्विपक्षीय और बहुपक्षीय संबंधों के बीच एक स्पष्ट रेखा खींचकर, मंत्रालय ने भारतीय टीमों के लिए आईसीसी और एसीसी प्रतियोगिताओं सहित पाकिस्तान की भागीदारी वाले वैश्विक टूर्नामेंटों में प्रतिस्पर्धा करने का मार्ग प्रशस्त किया है। यह यह भी सुनिश्चित करता है कि पाकिस्तानी टीमें भारत में आयोजित होने वाले ऐसे बहुपक्षीय आयोजनों में भाग ले सकेंगी। यहाँ तक कि खिलाड़ियों और मैच अधिकारियों के लिए वीज़ा प्रक्रिया में भी ढील दी जाएगी क्योंकि भारत ओलंपिक की मेजबानी की अपनी दावेदारी को आगे बढ़ाना चाहता है।

बयान में आगे कहा गया है, "भारत को अंतर्राष्ट्रीय खेल आयोजनों की मेजबानी के लिए एक पसंदीदा स्थान के रूप में स्थापित करने के लिए, खिलाड़ियों, टीम अधिकारियों, तकनीकी कर्मियों और अंतर्राष्ट्रीय खेल शासी निकायों के पदाधिकारियों के लिए वीज़ा प्रक्रिया को सरल बनाया जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय खेल शासी निकायों के पदाधिकारियों के संबंध में, उनके आधिकारिक कार्यकाल की अवधि के लिए प्राथमिकता के आधार पर बहु-प्रवेश वीज़ा प्रदान किया जाएगा, जो अधिकतम पाँच वर्षों की अवधि के अधीन होगा।"

इसमें आगे कहा गया है, "अंतर्राष्ट्रीय खेल आयोजनों की मेजबानी के लिए एक विश्वसनीय स्थल के रूप में भारत के उभरने को भी ध्यान में रखना प्रासंगिक है। तदनुसार, भारतीय टीमें और व्यक्तिगत खिलाड़ी उन अंतर्राष्ट्रीय आयोजनों में भाग लेंगे जिनमें पाकिस्तान की टीमें या खिलाड़ी भी शामिल हैं। इसी प्रकार, पाकिस्तानी खिलाड़ी और टीमें भारत द्वारा आयोजित ऐसे बहुपक्षीय आयोजनों में भाग ले सकेंगे।"

सरकार के इस रुख से एशिया कप और संयुक्त अरब अमीरात में 9 से 28 सितंबर तक होने वाली आठ देशों की महाद्वीपीय चैंपियनशिप में पाकिस्तान के खिलाफ मैचों में भारत की भागीदारी को लेकर अनिश्चितता दूर होनी चाहिए।

