Asia Cup 2025: हारिस राउफ के विमान दुर्घटना वाले इशारे पर अर्शदीप सिंह ने तीखे अंदाज में दिया जवाब; VIDEO

IND vs PAK, Asia Cup 2025: एशिया कप 2025 में भारत और पाकिस्तान के बीच मैच इस समय चर्चा का विषय बने हुए हैं। क्रिकेट जगत, दोनों टीमों के प्रशंसक और दुनिया भर के अलग-अलग राजनीतिक विचारों वाले इंटरनेट उपयोगकर्ता इन मैचों के हर ट्रेंडिंग क्लिप का बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं।
पाकिस्तानी गेंदबाज़ हारिस रऊफ़ का एक ऐसा ही वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था, जिसमें वह स्टैंड में बैठे भारतीय प्रशंसकों की ओर विमान दुर्घटना का इशारा करते हुए दिखाई दे रहे थे। इस वीडियो की कड़ी आलोचना हुई थी। अब, इसी मैच का एक और वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें भारतीय गेंदबाज़ अर्शदीप सिंह अपने तीखे अंदाज़ में जवाब देते नज़र आ रहे हैं।
एशिया कप 2025 के भारत और पाकिस्तान के बीच सुपर फोर मैच के कुछ दृश्य सोशल मीडिया पर वायरल हो गए, जहाँ पाकिस्तानी गेंदबाज़ हारिस रऊफ़ स्टैंड में बैठे अपने पीछे खड़े भारतीय दर्शकों की ओर इशारा करते नज़र आए। वह दर्शकों को विमान दुर्घटना जैसा इशारा कर रहे थे, जिसकी मैच के बाद काफ़ी आलोचना हुई।
हारिस रऊफ़ की क्लिप के पीछे मचे बवाल के बीच, भारतीय गेंदबाज़ अर्शदीप सिंह का एक ऐसा ही वीडियो लॉबी में थोड़ी देर से आया। अब वायरल हो रहे इस वीडियो में हारिस रऊफ़ के इशारे पर अर्शदीप सिंह का करारा जवाब दिखाया गया है।