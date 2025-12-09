Ashes 2025-26: सीरीज में 2-0 से आगे ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और कंगारू टीम को झटका, मार्क वुड और जोश हेजलवुड बाहर

Ashes 2025-26: ऑस्ट्रेलिया के तेज गेंदबाज जोश हेजलवुड हैमस्ट्रिंग और टखने की चोट के कारण इंग्लैंड के खिलाफ एशेज के बाकी बचे मैचों से बाहर हो गए हैं लेकिन कप्तान पैट कमिंस पीठ की समस्या से उबरकर वापसी करने के लिए तैयार हैं।

ब्रिस्बेनः इंग्लैंड की एशेज उम्मीदों को एक और बड़ा झटका लगा है। टीम के तेज बॉलर मार्क वुड बाएं घुटने की चोट के कारण बाकी बची सीरीज़ से बाहर हो गए हैं। 35 वर्षीय इस तेज़ गेंदबाज़ को पर्थ में पहले मैच में इंग्लैंड की आठ विकेट से हार के दौरान यह समस्या हुई थी, लेकिन अब वह समस्या फिर से उभर आई है जिसके कारण वह साल के ज़्यादातर समय मैदान से बाहर रहे थे। वह गाबा में दूसरे टेस्ट मैच में नहीं खेल पाए थे और 17 दिसंबर से एडिलेड में शुरू होने वाले आखिरी 3 मैचों में भी नहीं खेल पाएंगे। वुड इस हफ़्ते के अंत में स्वदेश लौटेंगे और मेडिकल स्टाफ़ के मार्गदर्शन में रिहैबिलिटेशन शुरू करेंगे।

इंग्लैंड ने वुड की जगह सरे के तेज गेंदबाज़ मैथ्यू फिशर को टीम में शामिल किया है। फिशर, जो इस समय लायंस टीम के साथ ऑस्ट्रेलिया में हैं, ने दौरे पर तीन मैचों में दो विकेट लिए हैं। लिलाक हिल में अभ्यास मैच में ज़ैक क्रॉली का विकेट भी शामिल है। फिशर ने अब तक एक टेस्ट मैच खेला है, जो 2022 में वेस्टइंडीज के खिलाफ एंटीगुआ में खेला गया था और जिसमें उन्होंने 1/21 का मैच प्रदर्शन किया था।

हेजलवुड एशेज से बाहर, कमिंस की ऑस्ट्रेलियाई टीम में वापसी तय

ऑस्ट्रेलिया के तेज गेंदबाज जोश हेजलवुड हैमस्ट्रिंग और टखने की चोट के कारण इंग्लैंड के खिलाफ एशेज के बाकी बचे मैचों से बाहर हो गए हैं लेकिन कप्तान पैट कमिंस पीठ की समस्या से उबरकर वापसी करने के लिए तैयार हैं। हेजलवुड चोटिल होने के कारण पर्थ और ब्रिस्बेन में खेले गए पहले दो मैच में भी नहीं खेल पाए थे लेकिन उम्मीद की जा रही थी कि वह पांच मैचों की सीरीज के बाकी मैच में वापसी करेंगे।

ऑस्ट्रेलिया पहले दो मैच जीतकर श्रंखला में 2-0 से आगे है। आस्ट्रेलिया के कोच एंड्रयू मैकडोनाल्ड ने मंगलवार को कहा कि हेजलवुड अब अगले साल की शुरुआत में होने वाले टी20 विश्व कप में वापसी करने का लक्ष्य रखेंगे। मैकडोनाल्ड ने कहा, ‘‘वह एशेज श्रृंखला से बाहर रहेंगे और विश्व कप के लिए तैयारी करेंगे जो हमारे लिए महत्वपूर्ण है।

यह उनके लिए वास्तव में निराशाजनक है कि वह इस श्रृंखला में नहीं खेल पाएंगे। यह ऐसा झटका है जिसकी हमने कल्पना भी नहीं की थी। हमें उनसे इस श्रृंखला में बड़ी भूमिका निभाने की उम्मीद थी।’’ इस बीच कमिंस के 17 दिसंबर से एडिलेड में शुरू होने वाले तीसरे टेस्ट में वापसी करने की उम्मीद है। पीठ की समस्या के कारण वह पहले दो टेस्ट मैचों में नहीं खेल पाए थे।

ऑस्ट्रेलिया की टीम इंग्लैंड के खिलाफ गाबा में जब दूसरा टेस्ट मैच खेल रही थी तब इस 32 वर्षीय तेज गेंदबाज ने ब्रिस्बेन के एलन बॉर्डर फील्ड में कड़ा अभ्यास किया था। तीसरे टेस्ट मैच के लिए ऑस्ट्रेलिया की टीम की घोषणा बुधवार को की जाएगी जिसमें कमिंस की कप्तान के रूप में वापसी तय है। कमिंस की अनुपस्थिति में स्टीव स्मिथ ऑस्ट्रेलियाई टीम की अगुवाई कर रहे हैं।

मैकडोनाल्ड ने कहा, ‘‘हमें लगता है कि वह पूरी तरह से तैयार होंगे। उन्होंने जिस तरह से अभ्यास किया है उसे देखकर हमें लगता है कि वह एडिलेड की चुनौतियों के लिए वास्तव में अच्छी स्थिति में होंगे।’’ चौथा टेस्ट मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड पर बॉक्सिंग डे (26 दिसंबर) से शुरू होगा और सिडनी चार जनवरी से पांचवें टेस्ट की मेजबानी करेगा। इंग्लैंड ने 2010-11 की श्रृंखला के बाद से ऑस्ट्रेलिया में कोई एशेज टेस्ट नहीं जीता है।

