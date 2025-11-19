Ashes 2025-26: पर्थ में पहला टेस्ट, इंग्लैंड ने 12 सदस्यीय टीम की घोषणा की, देखिए किस प्लेयर को मौका

Highlights Ashes 2025-26: लंबे कद के ऑफ स्पिनर का खेलना तय नहीं है। Ashes 2025-26: विल जैक्स से आगे 12 सदस्यीय टीम में शामिल किया गया है। Ashes 2025-26: 100 और 90 रनों की पारी खेलकर अपनी जगह पक्की कर ली थी।

पर्थः इंग्लैंड ने एशेज के पहले टेस्ट के लिए 12 सदस्यीय टीम की घोषणा कर दी है। पूर्व उप-कप्तान ओली पोप तीसरे जगह खेलेंगे। इंग्लैंड के तेज गेंदबाज मार्क वुड हैमस्ट्रिंग चोट के बाद फिट घोषित किए गए हैं। पोप ने लिलाक हिल में इंग्लैंड लायंस के खिलाफ अभ्यास मैच में 100 और 90 रनों की पारी खेलकर अपनी जगह पक्की कर ली थी। जैकब बेथेल को एशेज में अपने पदार्पण के लिए इंतज़ार करना होगा। गौरतलब है कि स्पिनर शोएब बशीर को ऑलराउंडर विल जैक्स से आगे 12 सदस्यीय टीम में शामिल किया गया है। लंबे कद के ऑफ स्पिनर का खेलना तय नहीं है।

Ashes 2025-26: एशेज के पहले मैच के लिए 12 सदस्यीय टीम:

बेन स्टोक्स (कप्तान), जोफ्रा आर्चर, गस एटकिंसन, शोएब बशीर, हैरी ब्रुक, ब्रायडन कार्स, जैक क्रॉली, बेन डकेट, ओली पोप, जो रूट, जेमी स्मिथ (विकेट कीपर), मार्क वुड।

पर्थ की पिच पर घास होने की संभावना है। इसलिए मेहमान टीम ने वुड, जोफ्रा आर्चर, ब्रायडन कार्स और गस एटकिंसन चारों को चुनकर तेज गेंदबाजों के लिए विकल्प बरकरार रखा है। वुड का मानना ​​है कि ऑस्ट्रेलिया आगामी एशेज श्रृंखला में प्रबल दावेदार के रूप में शुरुआत करेगा लेकिन उन्होंने कहा कि उनकी टीम भी इस महत्वपूर्ण मुकाबले के लिए आत्मविश्वास से भरी है।

इंग्लैंड की टीम 2010-11 से ऑस्ट्रेलिया में सीरीज नहीं जीत पाई है और उसका लक्ष्य इस बार यह इंतजार खत्म करने का होगा। वुड ने कहा, ‘‘ऑस्ट्रेलिया निश्चित रूप से श्रृंखला में प्रबल दावेदार है, लेकिन मुझे लगता है कि हमारी टीम में भी इस बात का आत्मविश्वास है कि हम यहां अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं।’’

इस तेज़ गेंदबाज़ ने 15 महीनों से कोई टेस्ट मैच नहीं खेला है और वह फरवरी में चैंपियंस ट्रॉफी के बाद से प्रतिस्पर्धी क्रिकेट में भी नहीं खेले हैं। इस टूर्नामेंट के दौरान उन्हें घुटने में चोट लग गई थी। वह इंग्लैंड की गेंदबाजी योजनाओं का एक अहम हिस्सा हैं। उन्होंने कहा, ‘‘मैं यह नहीं कहूंगा कि मैं शत प्रतिशत फिट हूं। मुझे लगता है कि अभ्यास के दौरान हमेशा अपना शत प्रतिशत देना बहुत मुश्किल है।

मैं लंबे समय तक दौड़ नहीं लगा पाया था लेकिन धीरे-धीरे मैं अपनी क्षमता बढ़ाने पर ध्यान दे रहा हूं। मुझे विश्वास है कि मैं पहले टेस्ट मैच तक में खेलने के लिए पूरी तरह फिट हो जाऊंगा।’’ पहला टेस्ट यहां 21 नवंबर से शुरू होगा और वुड पर्थ स्टेडियम में खेलने के लिए उत्सुक हैं, जहां उन्होंने 2022 टी 20 विश्व कप के दौरान केवल एक बार गेंदबाजी की है।

यहां का विकेट तेज है और मैं इस पर गेंदबाजी करने के लिए उत्सुक हूं। इंग्लैंड को सीरीज से पहले बहुत अधिक अभ्यास मैच खेलने का मौका नहीं मिला लेकिन वुड कार्यक्रम से खुश हैं। उन्होंने कहा, ‘हमारा जैसा कार्यक्रम रहा है उससे मैं खुश हूं। भारत के खिलाफ श्रृंखला से भी पहले हमने बहुत अधिक अभ्यास मैच नहीं खेले थे। हम सीधे मैच खेलने के लिए मैदान पर उतरे और पहला टेस्ट जीतने में सफल रहे।’