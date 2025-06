एंडरसन-तेंदुलकर ट्रॉफी का खुलासा, विजेता कप्तान को दिया जाएगा पटौदी पदक

लीड्स (इंग्लैंड): इंग्लैंड और वेल्स क्रिकेट बोर्ड (ईसीबी) और भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) की संयुक्त पहल एंडरसन-तेंदुलकर ट्रॉफी ने 20 जून से एजबेस्टन में शुरू होने वाली पांच मैचों की टेस्ट सीरीज से पहले बहुप्रतीक्षित ट्रॉफी का खुलासा किया है। इससे पहले, इंग्लैंड में सीरीज पटौदी ट्रॉफी के लिए खेली गई थी, जबकि भारत में इसका नाम एंथनी डी मेलो के नाम पर रखा गया था।

मीडिया में ऐसी खबरें आने के बाद कि ट्रॉफी का नाम जेम्स एंडरसन और सचिन तेंदुलकर के नाम पर रखा जाने वाला है, पटौदी परिवार ने कथित तौर पर ईसीबी और बीसीसीआई से संपर्क किया। उन्होंने तेंदुलकर से संपर्क करके प्रबंधन से भारतीय और अंग्रेजी क्रिकेट दोनों में उनके योगदान के लिए पटौदी का नाम रखने का अनुरोध किया।

