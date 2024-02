IND vs ENG: 'अंग्रेजों को दिन में दिखाए तारे', 27 साल के आकाश ने झटके इतने विकेट

Highlights डेब्यू मैच में आकाश दीप ने तीन विकेट झटके भारत और इंग्लैंड के बीच चौथा टेस्ट मैच रांची में खेला जा रहा है इंग्लैंड के कप्तान ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया

IND vs ENG: टेस्ट में डेब्यू करने वाले अकाश दीप ने दिन में अंग्रेजों को तारे दिखा दिए। आकाश ने अपने पहले मैच में इंग्लैंड की सलामी जोड़ी को आउट कर पवेलियन भेज दिया। डेब्यू मैच में दीप ने तीन विकेट झटके।

मालूम हो कि भारत और इंग्लैंड के बीच सीरीज का चौथा टेस्ट मैच रांची में खेला जा रहा है। सुबह इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला लिया। भारत की ओर से टीम में आकाश दीप को तेज गेंदबाज के तौर पर शामिल किया गया। टीम मैनेजमेंट के भरोसे पर आकाश खड़े उतरे हैं। उन्हें गेंदबाजी का जिम्मा भारतीय टीम के कप्तान रोहित शर्मा ने दिया।

AKASH DEEP ON FIRE. 🔥🤯



- One of the finest debut ever in Tests by an Indian fast bowler...!!!!pic.twitter.com/WeKIUWxlyL — Johns. (@CricCrazyJohns) February 23, 2024

इंग्लैंड की शुरुआत यूं तो अच्छी रही। बेन डकेट और ज़क क्रॉली के बीच पहले विकेट के लिए 47 रनों की साझेदारी हुई। लेकिन आकाश दीप ने अपने टेस्ट करियर के तौर पर पहला विकेट बेन डकेट के तौर पर लिया। बेन डकेट ने 21 गेंदों में 11 रन बनाए। इस पारी में उन्होंने 1 चौका लगाया। उनकी स्ट्राइक रेट 52.38 की रही।

AKASH DEEP ON FIRE AT RANCHI...!!!! 🔥



- What a memorable debut. pic.twitter.com/5sggs73Vmk — Johns. (@CricCrazyJohns) February 23, 2024

वहीं, इंग्लैंड का दूसरा विकेट 47 रनों पर गिरा। आकाश दीप ने ओली पोप को आउट किया। पोप ने खाता भी नहीं खोला। तीसरा विकेट ज़क क्रॉली के तौर पर 57 रनों पर गिरा। क्रॉली ने 42 गेंदों पर 42 रन बनाए। उन्होंने पारी के दौरान छह चौके और एक छक्का लगाया। उनका स्ट्राइक रेट 100.00 का रहा

WHAT A BALL....🤯 But it's a no-ball.



- Feel for Akash Deep on his debut. pic.twitter.com/1zeC3YkY3j — Johns. (@CricCrazyJohns) February 23, 2024

बताते चले कि आकाश दीप ने इससे पहले आईपीएल में खेल चुके हैं। उन्होंने 7 मैचों की सात पारियों में छह विकेट लिए हैं। उन्होंने 45 रन देकर 3 विकेट लिए। 11.08 की इकोनोमी। 44.0 की एवरेज और स्ट्राइक रेट 23.83 का रहा।