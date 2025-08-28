AFG vs PAK Live Streaming in India: कब और कहाँ देखें ट्राई-सीरीज़ का पहला मैच? ये है दोनों टीमों की संभावित प्लेइंग XI

टी20 मैचों में, पाकिस्तान ने अफ़ग़ानिस्तान के खिलाफ सात मैच खेले हैं, जिनमें से चार में उसे जीत मिली है और तीन में हार का सामना करना पड़ा है।

AFG vs PAK Live Streaming in India: अफ़ग़ानिस्तान 29 अगस्त को शारजाह क्रिकेट स्टेडियम में पाकिस्तान के खिलाफ टी20 त्रिकोणीय श्रृंखला के पहले मैच में सकारात्मक शुरुआत की उम्मीद करेगा। पाकिस्तान, अफ़ग़ानिस्तान और संयुक्त अरब अमीरात की यह त्रिकोणीय श्रृंखला अगले महीने शुरू होने वाले एशिया कप 2025 की तैयारी के लिए एक बेहतरीन विकल्प है।

अफ़ग़ानिस्तान ने 2025 में टी20 के सबसे छोटे प्रारूप में कोई मैच नहीं खेला है और उसकी आखिरी श्रृंखला दिसंबर 2024 में ज़िम्बाब्वे के खिलाफ थी। दूसरी ओर, पाकिस्तान इस टूर्नामेंट में वेस्टइंडीज़ पर 2-1 की जीत के बाद उतर रहा है।

इस बीच, पाकिस्तान अपने अनुभवी सितारों बाबर आज़म और मोहम्मद रिज़वान के बिना खेलेगा, जबकि अफ़ग़ानिस्तान ने त्रिकोणीय श्रृंखला के लिए एशिया कप में शामिल 17 में से 16 खिलाड़ियों को टीम में शामिल किया है। तेज़ गेंदबाज़ नवीन-उल-हक त्रिकोणीय श्रृंखला से गायब हैं।

अफ़ग़ानिस्तान बनाम पाकिस्तान पहले टी20 मैच का विवरण

स्थान: शारजाह क्रिकेट स्टेडियम
दिनांक: 29 अगस्त
समय: रात 8:30 बजे IST

अफ़ग़ानिस्तान बनाम पाकिस्तान टी20 मैच आमने-सामने

भारत में AFG बनाम PAK का पहला मैच कैसे देखें?

संयुक्त अरब अमीरात में त्रिकोणीय श्रृंखला के मैचों का कोई भी टेलीविजन चैनल सीधा प्रसारण नहीं करेगा। हालाँकि, प्रशंसक अभी भी फैनकोड ऐप और वेबसाइट पर सब्सक्रिप्शन मॉडल पर अफगानिस्तान बनाम पाकिस्तान का पहला मैच देख सकते हैं।

अफगानिस्तान बनाम पाकिस्तान की संभावित एकादश

अफगानिस्तान: रहमानुल्लाह गुरबाज़ (विकेट कीपर), इब्राहिम ज़द्रान, सेदिकुल्लाह अटल, अज़मतुल्लाह उमरज़ई, मोहम्मद नबी, करीम जनत, गुलबदीन नैब, राशिद खान (कप्तान), मुजीब उर रहमान, नवीन-उल-हक, फ़ज़लहक फ़ारूक़ी

पाकिस्तान: सैम अयूब, फ़ख़र ज़मान, मोहम्मद हारिस (विकेट कीपर), हसन नवाज़, सलमान आगा (कप्तान), हुसैन तलत, मोहम्मद नवाज़, फ़हीम अशरफ़, शाहीन अफरीदी, हारिस रऊफ़, अबरार अहमद

