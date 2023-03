AFG vs PAK, 1st T20I: अफगानिस्तान ने पाकिस्तान के खिलाफ ऐतिहासिक जीत दर्ज की, पहलीबार हराया, सीरीज में बनाई 1-0 की बढ़त

Highlights पाकिस्तान ने पहली पारी में 20 ओवर में 9 विकेट खोकर 92 रन बनाए जवाब में अफगानिस्तान ने 2 ओवर शेष रहते 4 विकेट खोकर लक्ष्य को हासिल किया यह अफगानिस्तान टीम की पाकिस्तान पर किसी भी फॉर्मेट में पहली जीत है

AFG vs PAK, 1st T20I: मोहम्मद नबी और अफगानिस्तान के गेंदबाजों के शानदार प्रदर्शन की मदद से टीम ने शारजाह में पाकिस्तान को 6 विकेट से हराकर ऐतिहासिक जीत दर्ज की। यह पहलीबार है जब अफगानिस्तान क्रिकेट टीम ने पाकिस्तान के खिलाफ किसी भी फॉर्मेट में जीत दर्ज की है। टॉस हारने और पहले गेंदबाजी करने के लिए कहने के बावजूद मेजबान टीम ने शानदार प्रदर्शन किया।

मेजबानों द्वारा कुछ अनुशासित गेंदबाजी की बदौलत पाकिस्तान की पारी ने कभी भी गति नहीं पकड़ी। टीम नियमित अंतराल पर एक के बाद एक अपने विकेट गंवाते रही। पाकिस्तान की तरफ से इमाद वसीम ने सर्वाधिक 18 रन बनाए। उनके अलावा सैम अयूब और तैयब ताहिर ने क्रमश 17 और 16 रन बनाए। इस प्रकार टीम 20 ओवर में 9 विकेट खोकर मात्र 92 रन ही बना सकी।

